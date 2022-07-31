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Дедушка и 13-летняя внучка пострадали в ДТП в Каменске-Уральском

Дедушка и 13-летняя внучка пострадали в ДТП в Каменске-Уральском

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
Kia Rio и ГАЗ-3110 столкнулись на перекрестке улиц Ленина-Рябова в Каменске-Уральском, пострадали два человека. 13-летняя школьница приехала в гости к бабушке и дедушке из Челябинска.

Известно, что ДТП случилось вследствие того, что иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. Пострадали 2 человека: пожилой водитель и несовершеннолетний ребёнок. Машины также получили повреждения.

Оказалось, что во время дорожно-транспортного происшествия ребенок оказался непристегнут, так как ремни безопасности не предусмотрены в ГАЗ-3110.

По данным обследования на алкотестере оба водителя оказались трезвыми, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

Ранее два подростка погибли в результате столкновения с лесовозом.

Два подростка погибли в ДТП с лесовозом в Свердловской области
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#Анна Варнакина#ДТП#Свердловская область#Каменск-Уральский#Дети#ГИБДД#Дорога#Авария#Ребенок#Подростки#Иномарка
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