Дедушка и 13-летняя внучка пострадали в ДТП в Каменске-Уральском

Kia Rio и ГАЗ-3110 столкнулись на перекрестке улиц Ленина-Рябова в Каменске-Уральском, пострадали два человека. 13-летняя школьница приехала в гости к бабушке и дедушке из Челябинска.

Известно, что ДТП случилось вследствие того, что иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. Пострадали 2 человека: пожилой водитель и несовершеннолетний ребёнок. Машины также получили повреждения. Оказалось, что во время дорожно-транспортного происшествия ребенок оказался непристегнут, так как ремни безопасности не предусмотрены в ГАЗ-3110. По данным обследования на алкотестере оба водителя оказались трезвыми, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.



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