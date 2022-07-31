Дедушка и 13-летняя внучка пострадали в ДТП в Каменске-Уральском

Известно, что ДТП случилось вследствие того, что иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. Пострадали 2 человека: пожилой водитель и несовершеннолетний ребёнок. Машины также получили повреждения.
Оказалось, что во время дорожно-транспортного происшествия ребенок оказался непристегнут, так как ремни безопасности не предусмотрены в ГАЗ-3110.
По данным обследования на алкотестере оба водителя оказались трезвыми, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.
Ранее два подростка погибли в результате столкновения с лесовозом.