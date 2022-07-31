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Митинг в честь Дня Военно-Морского флота РФ прошёл в Нижнем Тагиле

Митинг в честь Дня Военно-Морского флота РФ прошёл в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:27
Фото: TagilCity.ru
Митинг в честь Дня ВМФ России прошёл в Нижнем Тагиле 31 июля на территории детского морского центра «Парус».

Открытие митинга в честь памятной даты прошло в торжественной обстановке: стоял караул юных моряков, звучал гимн России, поздравления и громкие крики «Ура!».

Со вступительной речью выступила замначальника по развитию культуры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила Анна Афонасьева. От имени мэра города Владислава Пинаева и от себя лично она поздравила моряков и их семьи с Днём Военно-Морского флота РФ.

Фото: TagilCity.ru

Далее выступал представитель городского совета ветеранов. Он поднял «острую проблему нынешнего военно-патриотического воспитания молодёжи», а руководитель Крапивинского отряда «Кречеть» Игорь Миковоров привёл пример для подражания — Виталия Солярского, воспитавшего не одно поколения тагильчан.

Имя Виталия Васильевича, основателя и бессменного руководителя Клуба Юных Моряков, множество раз звучало в рамках мероприятия. В память о наставнике мореходов провели минуту молчания.

Фото: TagilCity.ru

На митинге в честь Дня Военно-Морского флота РФ звучали и другие имена. Например, спикеры вспомнили великих флотоводцев России: Спиридова, Ушакова, Синявина, Лазарева, Нахимова и многих других.

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