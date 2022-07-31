Митинг в честь Дня Военно-Морского флота РФ прошёл в Нижнем Тагиле

Со вступительной речью выступила замначальника по развитию культуры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила Анна Афонасьева. От имени мэра города Владислава Пинаева и от себя лично она поздравила моряков и их семьи с Днём Военно-Морского флота РФ.