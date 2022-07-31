Мотоциклист превысил скорость и столкнулся с такси около «Гринвича» в Екатеринбурге

Машина такси, за рулём которой была местная жительница 1957 года рождения, двигалась в крайнем правом ряду дороги. Мотоциклист превысил скорость, отвлекся от управления транспортным средством и не успел затормозить перед автомобилем, в результате чего допустил столкновение. 29-летнего водителя «хонды» экстренно госпитализировали в медучреждение № 36 с переломом таза, сообщили очевидцы telegram-каналу «ЧП Екатеринбург».