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Мотоциклист превысил скорость и столкнулся с такси около «Гринвича» в Екатеринбурге

Мотоциклист превысил скорость и столкнулся с такси около «Гринвича» в Екатеринбурге

Сегодня, 11:28
Фото: «ЧП Екатеринбург»
Водитель Honda превысил скорость, двигался по улице 8 Марта в Екатеринбурге. Столкновение с Volkswagen Polo случилось около 23:45 недалеко от ТЦ «Гринвич». Мотоциклиста заносили в реанимобиль на носилках.

Машина такси, за рулём которой была местная жительница 1957 года рождения, двигалась в крайнем правом ряду дороги. Мотоциклист превысил скорость, отвлекся от управления транспортным средством и не успел затормозить перед автомобилем, в результате чего допустил столкновение. 29-летнего водителя «хонды» экстренно госпитализировали в медучреждение № 36 с переломом таза, сообщили очевидцы telegram-каналу «ЧП Екатеринбург».

Водителям мотоциклов необходимо ездить с соблюдением скоростного режима и быть внимательнее на дорогах, а также не нарушать ПДД и не делать необдуманных маневров, рекомендует Госавтоинспекция по Екатеринбургу.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#ГИБДД#Мотоцикл#Авария#Мотоциклисты#Травма
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