Мужчина с голубыми глазами пропал в Екатеринбурге

Учаев Максим Александрович родился в 1992 году. Рост мужчины составляет 164 сантиметра, волосы светло-русые, худой, глаза голубого цвета. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в чёрную футболку, такого же цвета спортивные брюки и обувь. При себе имел чёрный рюкзак, извещает поисковый отряд «ЛизаАлерт», действующий в Свердловской области.