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Мужчина с голубыми глазами пропал в Екатеринбурге

Мужчина с голубыми глазами пропал в Екатеринбурге

Сегодня, 11:10
Фото: «ЛизаАлерт»
30-летний житель Екатеринбурга с голубыми глазами пропал 28 июля 2022 года. До сегодняшнего дня его местонахождение не установлено.

Учаев Максим Александрович родился в 1992 году. Рост мужчины составляет 164 сантиметра, волосы светло-русые, худой, глаза голубого цвета. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в чёрную футболку, такого же цвета спортивные брюки и обувь. При себе имел чёрный рюкзак, извещает поисковый отряд «ЛизаАлерт», действующий в Свердловской области.

Людей, которые располагают какими-то данными о судьбе Максима, просят позвонить куратору поисковых работ по номеру 8 800 700-54-52 или сообщить в полицию — 112.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, что ранее в Екатеринбурге таинственно исчез несовершеннолетний мальчик.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пропал человек#Лиза алерт#Исчезновение#Пропавшие без вести
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