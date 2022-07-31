Мужчина с голубыми глазами пропал в Екатеринбурге

Учаев Максим Александрович родился в 1992 году. Рост мужчины составляет 164 сантиметра, волосы светло-русые, худой, глаза голубого цвета. В последний раз, когда мужчину видели, он был одет в чёрную футболку, такого же цвета спортивные брюки и обувь. При себе имел чёрный рюкзак, извещает поисковый отряд «ЛизаАлерт», действующий в Свердловской области.
Людей, которые располагают какими-то данными о судьбе Максима, просят позвонить куратору поисковых работ по номеру 8 800 700-54-52 или сообщить в полицию — 112.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге таинственно исчез несовершеннолетний мальчик.