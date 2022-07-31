Мужчина выпал из окна и разбил голову о козырёк подъезда в Екатеринбурге

Свидетелями случившегося стали жители дома, в котором приключилась трагедия. Очевидцы сообщили, что пострадавший выпал с верхнего этажа на крышу подъезда. В момент, когда спасатели уносили мужчину, он был уже мертв. Видевшие лицо погибшего отметили, что оно было изуродовано вследствие падения. Криков никто не слышал, рассказали екатеринбуржцы Е1.
Напомним, что это не первый случай падения жителей Свердловской области из окон многоэтажек. Ранее девушка с дредами скончалась при тех же обстоятельствах в Екатеринбурге. Известно, что ранее она была избита.