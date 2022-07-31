Мужчина выпал из окна и разбил голову о козырёк подъезда в Екатеринбурге

Свидетелями случившегося стали жители дома, в котором приключилась трагедия. Очевидцы сообщили, что пострадавший выпал с верхнего этажа на крышу подъезда. В момент, когда спасатели уносили мужчину, он был уже мертв. Видевшие лицо погибшего отметили, что оно было изуродовано вследствие падения. Криков никто не слышал, рассказали екатеринбуржцы Е1.