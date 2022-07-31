От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах

В парламенте области заседает 4 депутата из Тагила. Двое из них связаны с различными подразделениями градообразующих предприятий: речь о директоре «Уралвагонзавода» Владимире Рощупкине и председателе профсоюза ЕВРАЗ НТМК Владимире Радаеве.
Задекларированные доходы депутатов Законодательного собрания Свердловской области распределились следующим образом.
Исполнительный директор «Уралвагонзавода» и один из глав «Общероссийского народного фронта» стал абсолютным лидером по площади землевладений (118845,0 кв. м) и задекларированному годовому доходу — 15 075 707,93 рубля.