TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах

От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о своих доходах за 2021 год. О деньгах и имуществе рассказали в том числе выходцы Нижнего Тагила: Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Вячеслав Малых и Владимир Рощупкин.

В парламенте области заседает 4 депутата из Тагила. Двое из них связаны с различными подразделениями градообразующих предприятий: речь о директоре «Уралвагонзавода» Владимире Рощупкине и председателе профсоюза ЕВРАЗ НТМК Владимире Радаеве.

Задекларированные доходы депутатов Законодательного собрания Свердловской области распределились следующим образом.

1. Владимир Рощупкин

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» и один из глав «Общероссийского народного фронта» стал абсолютным лидером по площади землевладений (118845,0 кв. м) и задекларированному годовому доходу — 15 075 707,93 рубля.

#Анна Варнакина#Политика#Нижний Тагил#Депутаты#Имущество#Доход#Декларация#Законодательное собрание
Подпишитесь
Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах. В сумме парламентарии задекларировали больше 700 млн рублей за 2021 год. Больше всего заработали Виктор Маслаков, Алексей Дронов и Владимир Смирнов.
Сегодня, 10:33
Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий
Сегодня, 09:33
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов
Сегодня, 12:46
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
29 июля, 10:01