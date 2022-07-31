Отсидевшая за тверк Яна Кэт рассказала подробности своего ареста в Екатеринбурге

Девушка рассказала подписчикам, что многие заблуждаются относительно процедуры её задержания: на самом деле, исполнившей тверк Яне Кэт позвонили из отдела МВД и назначили время для дачи показаний. По пути к правоохранителям у Яны случился приступ паники, её начало трясти.
Екатеринбурженка подметила, что ранее не имела опыта общения с полицейскими. В участке у танцовщицы случилась истерика, из-за чего она отказалась позвонить родителям — не понимала, что делает.
Дело в отношении тверкающей у здания «Ельцин-центра» преподавательницы было закрыто в Верх-Исетском областном суде 21 июля. Девушке назначили 3 дня ареста. Яна отбывала наказание с сокамерницей, имевшей две судимости. Та помогала морально и угощала чаем, сообщила Яна Кэт своим подписчикам в telegram-канале.
После своего задержания танцовщица попросила читателей «ничего не нарушать», потому что «это страшно».