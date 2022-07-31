Отсидевшая за тверк Яна Кэт рассказала подробности своего ареста в Екатеринбурге

Девушка рассказала подписчикам, что многие заблуждаются относительно процедуры её задержания: на самом деле, исполнившей тверк Яне Кэт позвонили из отдела МВД и назначили время для дачи показаний. По пути к правоохранителям у Яны случился приступ паники, её начало трясти.