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Отсидевшая за тверк Яна Кэт рассказала подробности своего ареста в Екатеринбурге

Отсидевшая за тверк Яна Кэт рассказала подробности своего ареста в Екатеринбурге

Сегодня, 11:54
Фото: Аккаунт Яны Кэт ВКонтакте
Отсидевшая трое суток за исполнение тверка у «Ельцин-центра» в Екатеринбурге Яна Кэт рассказала о том, как её арестовали, о моральном состоянии впервые осужденного и своей сокамернице.

Девушка рассказала подписчикам, что многие заблуждаются относительно процедуры её задержания: на самом деле, исполнившей тверк Яне Кэт позвонили из отдела МВД и назначили время для дачи показаний. По пути к правоохранителям у Яны случился приступ паники, её начало трясти.

Екатеринбурженка подметила, что ранее не имела опыта общения с полицейскими. В участке у танцовщицы случилась истерика, из-за чего она отказалась позвонить родителям — не понимала, что делает.

Дело в отношении тверкающей у здания «Ельцин-центра» преподавательницы было закрыто в Верх-Исетском областном суде 21 июля. Девушке назначили 3 дня ареста. Яна отбывала наказание с сокамерницей, имевшей две судимости. Та помогала морально и угощала чаем, сообщила Яна Кэт своим подписчикам в telegram-канале.

После своего задержания танцовщица попросила читателей «ничего не нарушать», потому что «это страшно».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Полиция#Задержание#Тверк#Танцы
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