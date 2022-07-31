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Учителя едут на Донбасс, тагильчанка дождалась операции, а мужчина умер на остановке

Учителя едут на Донбасс, тагильчанка дождалась операции, а мужчина умер на остановке

Сегодня, 19:51
Фото: 1MI
Несколько учителей Свердловской области решили отправиться на Донбасс, в ГБ № 1 рассказали, почему пациентка с открытыми переломами две недели ждала операции, а мужчина скончался на остановке в центре Нижнего Тагила. Об этих и других новостях за выходные читайте в подборке TagilCity.ru.

Шесть человек получили травмы 29 июля на трассе Верхняя Пышма — Невьянск. Водитель ВАЗ-21150, который имеет стаж менее 3 лет и 65 штрафов за это время, врезался в Mitsubishi Galant на встречной полосе. Причиной стал неудачный обгон. 

Водитель 65 раз нарушал ПДД: 6 человек пострадали в ДТП на свердловской трассе
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Реконструкция школы №23 завершена в Нижнем Тагиле. Она примет учеников уже 1 сентября. Здание учреждения было выстроено в 1939 году. Строители уже готовы к тому, чтобы сдавать объект. Открытие реконструированной школы приурочено к 300-летию Нижнего Тагила.

Школа № 23 отремонтирована к 300-летию Нижнего Тагила
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Девять педагогов школ из Свердловской области решили начать новый учебный год в Донецкой народной республике. Однако нехватки кадров из-за их отбытия в школах не возникнет.

Девять учителей из Свердловской области поедут работать в Донбасс
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Молодая мама после ДТП лежала две недели с открытыми переломами бедер и переломами внрхней и нижней челюсти. Врачи операцию не проводили. Однако в результате она была проведена. Что стало причиной задержки, объяснили в городской больнице № 1.

ГБ № 1 Тагила прокомментировала двухнедельное ожидание операций пострадавшей в ДТП
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Мужчина умер на автобусной остановке в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел на улице Строителей, 29. По словам очевидцев, у мужчины резко ухудшилось самочувствие.

Мужчина умер на остановке в центре Нижнего Тагила
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Митинг в честь Дня ВМФ России прошёл в Нижнем Тагиле 31 июля на территории детского морского центра «Парус». Открытие началось с караула юных моряков, гимна России и поздравлений.

Митинг в честь Дня Военно-Морского флота РФ прошёл в Нижнем Тагиле
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