Учителя едут на Донбасс, тагильчанка дождалась операции, а мужчина умер на остановке

Несколько учителей Свердловской области решили отправиться на Донбасс, в ГБ № 1 рассказали, почему пациентка с открытыми переломами две недели ждала операции, а мужчина скончался на остановке в центре Нижнего Тагила. Об этих и других новостях за выходные читайте в подборке TagilCity.ru.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле

Шесть человек получили травмы 29 июля на трассе Верхняя Пышма — Невьянск. Водитель ВАЗ-21150, который имеет стаж менее 3 лет и 65 штрафов за это время, врезался в Mitsubishi Galant на встречной полосе. Причиной стал неудачный обгон.

Реконструкция школы №23 завершена в Нижнем Тагиле. Она примет учеников уже 1 сентября. Здание учреждения было выстроено в 1939 году. Строители уже готовы к тому, чтобы сдавать объект. Открытие реконструированной школы приурочено к 300-летию Нижнего Тагила.

Девять педагогов школ из Свердловской области решили начать новый учебный год в Донецкой народной республике. Однако нехватки кадров из-за их отбытия в школах не возникнет.

Молодая мама после ДТП лежала две недели с открытыми переломами бедер и переломами внрхней и нижней челюсти. Врачи операцию не проводили. Однако в результате она была проведена. Что стало причиной задержки, объяснили в городской больнице № 1.

Мужчина умер на автобусной остановке в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел на улице Строителей, 29. По словам очевидцев, у мужчины резко ухудшилось самочувствие.

Митинг в честь Дня ВМФ России прошёл в Нижнем Тагиле 31 июля на территории детского морского центра «Парус». Открытие началось с караула юных моряков, гимна России и поздравлений.