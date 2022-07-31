Женщина в оранжевой бейсболке пропала в Екатеринбурге

Барашова Ольга Анатольевна родилась в 1983 году. Приметы, по которым можно опознать женщину: рост составляет 168 сантиметров, телосложение стандартное, чёрные волосы, карие глаза. В день пропажи была одета в белую футболку и того же цвета кроссовки, джинсовые шорты и кепку. С собой несла синий (с тёмным оттенком) рюкзак, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Свердловской области.