TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Женщина в оранжевой бейсболке пропала в Екатеринбурге

Женщина в оранжевой бейсболке пропала в Екатеринбурге

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
Пропавшая жительница Екатеринбурга в оранжевой бейсболке перестала выходить на связь 18 июля 2022 года.

Барашова Ольга Анатольевна родилась в 1983 году. Приметы, по которым можно опознать женщину: рост составляет 168 сантиметров, телосложение стандартное, чёрные волосы, карие глаза. В день пропажи была одета в белую футболку и того же цвета кроссовки, джинсовые шорты и кепку. С собой несла синий (с тёмным оттенком) рюкзак, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Свердловской области.

Всех, кто владеет информацией о судьбе Ольги Барашовой, просят позвонить волонтёрам отряда по номеру 88007005452 или сообщить данные полицейским — 112 (единый диспетчерский центр).

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге также разыскивается пропавший без вести мужчина с голубыми глазами.

Мужчина с голубыми глазами пропал в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Женщина#Пропажа#Пропала#Лиза алерт
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
ГБ № 1 Тагила прокомментировала двухнедельное ожидание операций пострадавшей в ДТП
Вчера, 14:42
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
29 июля, 10:01
«Золотые» остановки появятся в Нижнем Тагиле на Привокзальной площади
Восемь остановочных павильонов, окрашенных в золотистый цвет, появятся на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.
Сегодня, 11:10
Девять учителей из Свердловской области поедут работать в Донбасс
Вчера, 14:42
Дожди, грозы и тепло. Каким будет август в Нижнем Тагиле
29 июля, 18:12