«Золотые» остановки появятся в Нижнем Тагиле на Привокзальной площади

Напомним, что Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле будет называться по-новому — «Площадь трудовой доблести». Ремонтные работы на этой части городского пространства начались в нынешнем году. На территории площади обновят дорожное покрытие, тротуары и другие элементы благоустройства.