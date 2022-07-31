«Золотые» остановки появятся в Нижнем Тагиле на Привокзальной площади

Всего будет установлено 5 четырехметровых и 3 шестиметровые остановки. Все павильоны разместятся на отреставрированной Привокзальной площади. Каркас постройки сварят из профильных труб, крышу и боковые панели сделают из стекла.
Проект павильонов подготовила МУП «Тагилдорстрой». Изготовлением займутся заключенные ИК №13, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.
Напомним, что Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле будет называться по-новому — «Площадь трудовой доблести». Ремонтные работы на этой части городского пространства начались в нынешнем году. На территории площади обновят дорожное покрытие, тротуары и другие элементы благоустройства.