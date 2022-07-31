TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
«Золотые» остановки появятся в Нижнем Тагиле на Привокзальной площади

«Золотые» остановки появятся в Нижнем Тагиле на Привокзальной площади

Сегодня, 11:10
Фото: ГУФСИН
Восемь остановочных павильонов, окрашенных в золотистый цвет, появятся на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

Всего будет установлено 5 четырехметровых и 3 шестиметровые остановки. Все павильоны разместятся на отреставрированной Привокзальной площади. Каркас постройки сварят из профильных труб, крышу и боковые панели сделают из стекла.

Проект павильонов подготовила МУП «Тагилдорстрой». Изготовлением займутся заключенные ИК №13, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

Напомним, что Привокзальная площадь в Нижнем Тагиле будет называться по-новому — «Площадь трудовой доблести». Ремонтные работы на этой части городского пространства начались в нынешнем году. На территории площади обновят дорожное покрытие, тротуары и другие элементы благоустройства.

Фото: ГУФСИН
Читайте также
Подсветку стелы протестировали на Привокзальной площади в Нижнем ТагилеОбшивка стелы «Город трудовой доблести» началась в Нижнем ТагилеНачалась установка стелы трудовой доблести на Привокзальной площади Нижнего Тагила Остановки на привокзальной площади в Тагиле перенесут, а стелу начнут устанавливатьСборка стелы на привокзальной площади в Нижнем Тагиле стартует в начале июня
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Остановка#Остановки#Автобусная остановка#Площадь#Привокзальная площадь
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
ГБ № 1 Тагила прокомментировала двухнедельное ожидание операций пострадавшей в ДТП
Вчера, 14:42
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
29 июля, 10:01
Девять учителей из Свердловской области поедут работать в Донбасс
Вчера, 14:42
Дожди, грозы и тепло. Каким будет август в Нижнем Тагиле
29 июля, 18:12