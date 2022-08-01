Беженцев с Донбасса бесплатно обеспечат теплыми вещами в Свердловской области

Люди находятся в непростой жизненной ситуации, мы должны им помочь. Благотворительные организации на осенний и зимний период им бесплатно предоставят одежду и обувь, — пояснил журналисту TagilCity.ru Павел Креков.
Он отметил, что с беженцами работают не только чиновники, но и различные фонды и волонтеры. Нуждающимся предоставляется всестороння помощь, в первую очередь с получением документов для трудоустройства. Также школьники получат все необходимые вещи для обучения.
Напомним, с начала спецоперации на Украине в Свердловскую область приехало более 1,6 тысячи беженцев, 400 из них находятся в пунктах временного размещения.