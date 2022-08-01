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Беженцев с Донбасса бесплатно обеспечат теплыми вещами в Свердловской области

Беженцев с Донбасса бесплатно обеспечат теплыми вещами в Свердловской области

Сегодня, 19:09
Фото: 1MI
Беженцам, прибывшим в Свердловскую область из Украины, будет бесплатно предоставлена осенняя и зимняя одежда и обувь благотворительными организациями. Об этом сообщил во время поездки в Нижний Тагил замгубернатора региона Павел Креков.
Люди находятся в непростой жизненной ситуации, мы должны им помочь. Благотворительные организации на осенний и зимний период им бесплатно предоставят одежду и обувь, — пояснил журналисту TagilCity.ru Павел Креков.

Он отметил, что с беженцами работают не только чиновники, но и различные фонды и волонтеры. Нуждающимся предоставляется всестороння помощь, в первую очередь с получением документов для трудоустройства. Также школьники получат все необходимые вещи для обучения.

Напомним, с начала спецоперации на Украине в Свердловскую область приехало более 1,6 тысячи беженцев, 400 из них находятся в пунктах временного размещения.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Эксклюзив#Операция на Украине#Павел Креков#Беженцы#Украина#Переезд#Одежда#Помощь
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