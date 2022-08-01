Более сотни человек отравились некачественным алкоголем с начала года в Нижнем Тагиле

В Тагилстроевском районе за 2021 год было зарегистрировано более 40 отравлений алкоголем, а за первое полугодие 2022 года - 32, сообщила помощник прокурора Тагилстроевского района Юлия Островская.
Она отметила, что выделяются две группы некачественного алкоголя - контраакт и суррогат. Первый из готавливается кустарным способом и его качество не контролируется. Суррогат - это жидкость на основе спирта, которая используется в быту и для технических нужд.
В каждой и таких жидкостей могут содержаться опасные вещества. При этом отравление суррогатом сложно отличить от обычного опьянения, а потому помощь может быть оказана несвоевременно.
В прокуратуре добавляют, что за нарушение законодательства, касающегося производства или оборота алкогольной продукции, прдусмотрена ответственность. Также она устанавливается и за незаконную продажу алкогольной продукции. В некоторых случаях предусматривается даже уголовная ответственность.