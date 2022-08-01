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Более сотни человек отравились некачественным алкоголем с начала года в Нижнем Тагиле

Более сотни человек отравились некачественным алкоголем с начала года в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:08
Фото: 1MI
За первое полугодие 2022 года в Нижнем Тагиле 107 человек отравились некачественным алкоголем и его суррогатами. Это на 13 случаев больше, чем за тот же период прошлого года.

В Тагилстроевском районе за 2021 год было зарегистрировано более 40 отравлений алкоголем, а за первое полугодие 2022 года - 32, сообщила помощник прокурора Тагилстроевского района Юлия Островская. 

Она отметила, что выделяются две группы некачественного алкоголя - контраакт и суррогат. Первый из готавливается кустарным способом и его качество не контролируется. Суррогат - это жидкость на основе спирта, которая используется в быту и для технических нужд. 

В каждой и таких жидкостей могут содержаться опасные вещества. При этом отравление суррогатом сложно отличить от обычного опьянения, а потому помощь может быть оказана несвоевременно.

В прокуратуре добавляют, что за нарушение законодательства, касающегося производства или оборота алкогольной продукции, прдусмотрена ответственность. Также она устанавливается и за незаконную продажу алкогольной продукции. В некоторых случаях предусматривается даже уголовная ответственность.

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#Ирина Кирилова#Здоровье#Нижний Тагил#Алкоголь#Суррогат#Отравление
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