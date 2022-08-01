Дальнобойщика из Верхней Пышмы арестовали по обвинению в изнасиловании школьницы

Через двое суток после задержания 32-летнего шофёра суд вынес вердикт о заключении обвиняемого под стражу на 2 месяца. Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Если следственный комитет соберёт достаточную доказательную базу, мужчина отправится в колонию строго режима на срок от 12 до 20 лет.