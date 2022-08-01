Дальнобойщика из Верхней Пышмы арестовали по обвинению в изнасиловании школьницы

Posted 1 августа 2022, 14:00
Published 1 августа 2022, 14:00
Modified 1 августа 2022, 14:00
Updated 1 августа 2022, 14:00
Через двое суток после задержания 32-летнего шофёра суд вынес вердикт о заключении обвиняемого под стражу на 2 месяца. Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Если следственный комитет соберёт достаточную доказательную базу, мужчина отправится в колонию строго режима на срок от 12 до 20 лет.
22 июля следователи запросили у областного суда продление сроков ареста. Адвокат не смог обжаловать решение судья, поэтому житель Верхней Пышмы останется за решёткой до 28 октября.
Супруга дальнобойщика считает, что дело сфабриковано, а надругательства не было, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова жены подозреваемого.