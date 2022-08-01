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Дальнобойщика из Верхней Пышмы арестовали по обвинению в изнасиловании школьницы

Дальнобойщика из Верхней Пышмы арестовали по обвинению в изнасиловании школьницы

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Водителя-дальнобойщика, жителя Верхней Пышмы, арестовали 28 мая. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Жена мужчины с обвинением не согласна.

Через двое суток после задержания 32-летнего шофёра суд вынес вердикт о заключении обвиняемого под стражу на 2 месяца. Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Если следственный комитет соберёт достаточную доказательную базу, мужчина отправится в колонию строго режима на срок от 12 до 20 лет.

22 июля следователи запросили у областного суда продление сроков ареста. Адвокат не смог обжаловать решение судья, поэтому житель Верхней Пышмы останется за решёткой до 28 октября.

Супруга дальнобойщика считает, что дело сфабриковано, а надругательства не было, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова жены подозреваемого.

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