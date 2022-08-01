Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей

Так, наиболее состоятельным парламентарием считается Виктор Маслаков, отчитавшийся о доходах свыше 158 миллионов рублей. Маслаков — заместитель Людмилы Бабушкиной, председателя ЗакСобрания, — получил почти на 150 миллионов рублей больше своего начальника. Он отмечен землевладельцем территории площадью 3000 кв. м, в иной собственности — коттедж в процессе постройки и гараж 119 кв. м.