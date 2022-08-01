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Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей

Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах. В сумме парламентарии задекларировали больше 700 млн рублей за 2021 год. Больше всего заработали Виктор Маслаков, Алексей Дронов и Владимир Смирнов.

Так, наиболее состоятельным парламентарием считается Виктор Маслаков, отчитавшийся о доходах свыше 158 миллионов рублей. Маслаков — заместитель Людмилы Бабушкиной, председателя ЗакСобрания, — получил почти на 150 миллионов рублей больше своего начальника. Он отмечен землевладельцем территории площадью 3000 кв. м, в иной собственности — коттедж в процессе постройки и гараж 119 кв. м.

Далее по списку — Алексей Дронов. Задекларированный доход законотворца насчитывает 122,6 миллионов рублей. Глава ООО «Киберсталь» — хозяин земельного участка, квартиры, трех гаражей и дома. Годом ранее народный избранник заработал 33,8 млн рублей.

Владимир Смирнов, учредитель ТЦ «Омега», дал отчёт о доходах в размере 90,7 миллиона рублей и занял третью позицию в ТОПе. Частично и полностью парламентарий владеет тремя земельными наделами, десятью промышленными помещениями, а также двумя парковочными местами.

Наименьший заработок задекларировал Николай Коробейников: его годовой доход составил 290 тысяч рублей.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Депутат#Доходы#Политика#Деньги#Отчет#Декларация
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