Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей

Так, наиболее состоятельным парламентарием считается Виктор Маслаков, отчитавшийся о доходах свыше 158 миллионов рублей. Маслаков — заместитель Людмилы Бабушкиной, председателя ЗакСобрания, — получил почти на 150 миллионов рублей больше своего начальника. Он отмечен землевладельцем территории площадью 3000 кв. м, в иной собственности — коттедж в процессе постройки и гараж 119 кв. м.
Далее по списку — Алексей Дронов. Задекларированный доход законотворца насчитывает 122,6 миллионов рублей. Глава ООО «Киберсталь» — хозяин земельного участка, квартиры, трех гаражей и дома. Годом ранее народный избранник заработал 33,8 млн рублей.
Владимир Смирнов, учредитель ТЦ «Омега», дал отчёт о доходах в размере 90,7 миллиона рублей и занял третью позицию в ТОПе. Частично и полностью парламентарий владеет тремя земельными наделами, десятью промышленными помещениями, а также двумя парковочными местами.
Наименьший заработок задекларировал Николай Коробейников: его годовой доход составил 290 тысяч рублей.