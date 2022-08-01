Двое рецидивистов насмерть забили прохожего в Кировграде

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из мужчин работает на коммерческом предприятии. У него уже есть судимости за незаконный оборот наркотиков, грабёж и причинение вреда здоровью. Второй мужчина судим за грабёж, кражу и разбойное нападение.