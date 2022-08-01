Двое рецидивистов насмерть забили прохожего в Кировграде

Два кировградца 1989 и 1993 года рождения обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, вечером 23 июля 2022 года мужчины находились на улице Кировоградская в Кировграде. Они нанесли многочисленные удары руками и ногами по разным частям тела пострадавшего. В результате пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из мужчин работает на коммерческом предприятии. У него уже есть судимости за незаконный оборот наркотиков, грабёж и причинение вреда здоровью. Второй мужчина судим за грабёж, кражу и разбойное нападение.