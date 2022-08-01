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Двое рецидивистов насмерть забили прохожего в Кировграде

Двое рецидивистов насмерть забили прохожего в Кировграде

Сегодня, 21:22
Фото: 1MI
Двое местных жителей в Кировграде избили мужчину. От полученных травм он скончался.

Два кировградца 1989 и 1993 года рождения обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

По данным следствия, вечером 23 июля 2022 года мужчины находились на улице Кировоградская в Кировграде. Они нанесли многочисленные удары руками и ногами по разным частям тела пострадавшего. В результате пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание. 

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК по Свердловской области. 

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из мужчин работает на коммерческом предприятии. У него уже есть судимости за незаконный оборот наркотиков, грабёж и причинение вреда здоровью. Второй мужчина судим за грабёж, кражу и разбойное нападение.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Кировград#Нападение#Избиение
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