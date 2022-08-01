Дымящий Тагил и наказание за грязную воду. Главные экологические события за неделю

В Новоасбесте ликвидировали многотонную свалку возле карьера, но рядом уже начала образоваваться новая. Примерно в трехстах метрах от места, где мусор уже убран, появились кучи шифера, срезанных веток и остатков сгоревших строений. Пока это единичные случаи несанкционированного сброса ТКО. Но так как к предыдущей свалке дорогу перегородили, есть риск, что это место станет излюбленным для тех, кто выбрасывает мусор не там, где нужно, а там, где удобно.