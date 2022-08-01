Дымящий Тагил и наказание за грязную воду. Главные экологические события за неделю

Три раза за неделю газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота возле тагильского вокзала. 25 июля показатель вещества был в два раза выше нормы. 26 июля — в 1,5 раза, 28 июля — снова в два раза. Превышения вредных веществ в воздухе ловили и посты УГМС. 25 и 26 июля на Сухоложском поселке зафиксированы превышения сероводорода до 2 ПДК и формальдегида — до 1,2 ПДК.
За грязную горячую воду из-под крана в доме на Уральском проспекте управляющая компания получила штраф в 20 тысяч рублей. С жалобой в Роспотребнадзор обратился житель дома, после чего ведомство провело проверку. По итогам оказалось, что вода не соответствует СанПиН по запаху, мутности и температуре. Также в ней превышал норму марганец.
Нижний Тагил в очерной раз попал в антирейтинг самых грязных городов России. В нем учитывались несколько показателей: количество промышленных предприятий, загрязненность водоемов и увеличение показателей вредных выбросов в воздух. В результате Нижний Тагил стал десятым в списке самых грязных городов России. А лидером антирейтинга признали Магнитогорск.
В Новоасбесте ликвидировали многотонную свалку возле карьера, но рядом уже начала образоваваться новая. Примерно в трехстах метрах от места, где мусор уже убран, появились кучи шифера, срезанных веток и остатков сгоревших строений. Пока это единичные случаи несанкционированного сброса ТКО. Но так как к предыдущей свалке дорогу перегородили, есть риск, что это место станет излюбленным для тех, кто выбрасывает мусор не там, где нужно, а там, где удобно.
Свалку древесных отходов рядом с лесопилкой на Тагилстрое наконец-то полностью убрали. Однако дым от горящего опила, по словам местных жителей, никуда не делся. просто теперь его сжигают в печах, установленных на территории лесопилки.