Эксперты: Власти регионов могут спасти российский рынок рекламы

Posted 1 августа 2022,, 12:43
Published 1 августа 2022,, 12:43
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Профсообщество, партийные лидеры, политические деятели и ФАС сошлись во мнении, что такие поправки представляют серьезную опасность для экономики нашей страны. Также новый закон доставит большие проблемы бизнесу и частным лицам, которые продают и покупают товары и услуги через сервисы объявлений, передает karelinform.ru.
Если документ вступит в действие, то все ключевые права на цифровую «наружку» сосредоточатся в руках одной частной компании-оператора. Ей разрешат размещать конструкции для рекламы в том числе на объектах культурного наследия. Предполагается, что свои услуги оператор будет предоставлять по неограниченной стоимости. Все объявления частных лиц также перейдут под единый контроль.
Ранее губернаторы российских регионов вправе были разрешать или запрещать размещение «наружки» с учетом специфики архитектуры и географии городов и сел. Теперь эти полномочия могут перейти к оператору. Он будет контролировать все – от содержания баннеров до выбора мест, где размещать рекламу. С высокой долей вероятности юридическое лицо, выполняющее функции единого оператора, зарегистрируют в столице.
Такой подход приведет к уничтожению рынка наружной рекламы в Свердловской области. Часть доходов не будет поступать в областной бюджет. Более того, это серьезно подрывает сферу влияния губернатора региона Евгения Куйвашева.
Представители ФАС не одобряют законопроект и стремятся защитить операторов. Яна Склярова, замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС, рассказала о рисках нового закона. Чиновница убеждена, что обладающий эксклюзивными правами оператор будет злоупотреблять ими. Это приведет к вытеснению других участников рынка. Согласно поправкам, на единого оператора будут одновременно возложены функции госструктуры и субъекта хозяйствования. Это идет вразрез с антимонопольными нормами.
Представитель ФАС также отметила, что в принятом документе не урегулированы ценовые решения. Некорректным является и тот факт, что единому оператору официально разрешат нарушать действующие законы о культурном наследии и государственные стандарты для наружной рекламы.
Антимонопольное ведомство выявило в законопроекте некоторые процедуры, которые противоречат законам здоровой конкуренции. В частности, это возможность заключения контрактов сроком до 30 лет без предварительного участия в торгах. Склярова пояснила, что такие привилегии оператора не позволят выйти на рынок представителям малого и среднего предпринимательства. По мнению экспертов, изменения в рекламе частично урежут политические полномочия в сфере управления медиапространством. Речь идет о территориях, касающихся размещения наружной рекламы.
Члены парламента единогласно считают, что законопроект принимать нельзя. В частности, фракция «Справедливая Россия» проголосовала против изменений. Депутаты считают, что вступление в действие предлагаемых поправок приведет к монополизации рекламной отрасли. Об этом рассказал глава партии Сергей Миронов.
Политик также обратил внимание на негативные последствия нового закона для россиян. Он прогнозирует, что в случае принятия изменений многие специалисты в сфере рекламы могут потерять работу, а внешний вид городских улиц станет хуже. Законопроект коснется и большого числа частных пользователей сайтов объявлений.
Еще один член партии «Справедливая Россия», председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, считает, что нужно отменить рассмотрение законопроекта. Это позволит сохранить в государстве рынок рекламы.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о потенциальном закрытии организаций, которые занимаются размещением наружной рекламы. Это произойдет в случае, если закон вступит в действие. Депутаты ЛДПР также проголосовали против поправок. Они считают, что единый оператор станет монополистом на рекламном рынке.
Представители Коммунистической партии РФ отметили, что документ никак не связан с обеспечением нацбезопасности. Член КПРФ Николай Арефьев обратил внимание, что в законопроекте нет примеров размещения баннеров, которые противоречили бы государственным интересам.