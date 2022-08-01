Эксперты: Власти регионов могут спасти российский рынок рекламы

Если документ вступит в действие, то все ключевые права на цифровую «наружку» сосредоточатся в руках одной частной компании-оператора. Ей разрешат размещать конструкции для рекламы в том числе на объектах культурного наследия. Предполагается, что свои услуги оператор будет предоставлять по неограниченной стоимости. Все объявления частных лиц также перейдут под единый контроль.