Фото города за 300 лет собрали в одной книге в Нижнем Тагиле

К 300-летию Нижнего Тагила мэрия города совместно с Нижнетагильским музеем-заповедником выпустила юбилейный фотоальбом «300 лет на службе Отечеству». Книга содержит 11 глав, в которых собраны фотографии и картины с изображением знаменитых мест и улиц Нижнего Тагила. В издание вошли в том числе репродукции из Государственного Эрмитажа.
Каждый раздел содержит историческую справку, которую написали специалисты по истории Нижнего Тагила, в том числе научные сотрудники музея-заповедника Татьяна Смирнова, Евгения Нестерова, Мария Габтрахманова.
Создавал фотоальбом целый коллектив именитых горожан. Автором и редактором концепции книги стала руководитель научно-методического центра Нижнетагильского музея-заповедника Альфия Фахретденова. В редакционную коллегию вошли глава города Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров, начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова, начальник управления культуры города Светлана Юрчишина.
11 глав показывают различное участие Тагила в масштабных проектах страны. Надо ждать, когда книгу оценят читатели. Сотрудники музея трудились, чтобы тагильчане узнали что-то новое, — рассказала редактор книги Альфия Фахретденова.
Глава города Владислав Пинаев поблагодарил всех, кто принимал участие в создании юбилейного фотоальбома, а также отметил ценность данного выпуска.
Я выражаю глубокую благодарность всем, кто принимал участие в написании книги, вложил частичку своей души. Книга начинается с демидовских времен и разделена на части, каждая из которых — этап жизни Нижнего Тагила, включая современную историю. Теперь любой желающий может ее прочитать и понять, каков Нижний Тагил на карте нашей страны, каков вклад тагильчан в развитие нашей страны. Поэтому книга и называется «300-лет на службе Отечеству», — отметил Владислав Пинаев.
Юбилейные книги получили авторы, редколлегия и чиновники. Тагильчане же смогут прочитать ее в Центральной библиотеке или музеях города. Тираж издания составил три тысячи экземпляров.
Напомним, празднование юбилея Нижнего Тагила пройдет с 12 по 14 августа этого года. Администрация анонсировала обширную программу, с которой можно ознакомиться здесь.