ГлавноеВсе новости
Фото города за 300 лет собрали в одной книге в Нижнем Тагиле

Фото города за 300 лет собрали в одной книге в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:28
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле презентовали юбилейную книгу с фотокарточками и пейзажами города от петровской эпохи до наших дней.

К 300-летию Нижнего Тагила мэрия города совместно с Нижнетагильским музеем-заповедником выпустила юбилейный фотоальбом «300 лет на службе Отечеству». Книга содержит 11 глав, в которых собраны фотографии и картины с изображением знаменитых мест и улиц Нижнего Тагила. В издание вошли в том числе репродукции из Государственного Эрмитажа.

Каждый раздел содержит историческую справку, которую написали специалисты по истории Нижнего Тагила, в том числе научные сотрудники музея-заповедника Татьяна Смирнова, Евгения Нестерова, Мария Габтрахманова.

Фото: TagilCity.ru

Создавал фотоальбом целый коллектив именитых горожан. Автором и редактором концепции книги стала руководитель научно-методического центра Нижнетагильского музея-заповедника Альфия Фахретденова. В редакционную коллегию вошли глава города Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров, начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова, начальник управления культуры города Светлана Юрчишина.

11 глав показывают различное участие Тагила в масштабных проектах страны. Надо ждать, когда книгу оценят читатели. Сотрудники музея трудились, чтобы тагильчане узнали что-то новое, — рассказала редактор книги Альфия Фахретденова.
Фото: TagilCity.ru

Глава города Владислав Пинаев поблагодарил всех, кто принимал участие в создании юбилейного фотоальбома, а также отметил ценность данного выпуска.

Я выражаю глубокую благодарность всем, кто принимал участие в написании книги, вложил частичку своей души. Книга начинается с демидовских времен и разделена на части, каждая из которых — этап жизни Нижнего Тагила, включая современную историю. Теперь любой желающий может ее прочитать и понять, каков Нижний Тагил на карте нашей страны, каков вклад тагильчан в развитие нашей страны. Поэтому книга и называется «300-лет на службе Отечеству», — отметил Владислав Пинаев.

Юбилейные книги получили авторы, редколлегия и чиновники. Тагильчане же смогут прочитать ее в Центральной библиотеке или музеях города. Тираж издания составил три тысячи экземпляров.

Напомним, празднование юбилея Нижнего Тагила пройдет с 12 по 14 августа этого года. Администрация анонсировала обширную программу, с которой можно ознакомиться здесь

Читайте также:
«Вызывают только восхищение!»: Людмила Бабушкина посетила главные стройки Тагила3D-mapping шоу впервые покажут тагильчанам в День городаНа юбилей города тагильчане впервые увидят фестиваль фейерверков
#Ульяна Савина#Книга#Юбилей города#Авторы#Фото#Нижний Тагил#Эксклюзив#300 лет Нижнему Тагилу#Общество#Владислав Пинаев
Подпишитесь
От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах
Сегодня, 10:41
Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах. В сумме парламентарии задекларировали больше 700 млн рублей за 2021 год. Больше всего заработали Виктор Маслаков, Алексей Дронов и Владимир Смирнов.
Сегодня, 10:33
Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий
Сегодня, 09:33
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов
Сегодня, 12:46
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
29 июля, 10:01