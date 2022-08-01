Фото города за 300 лет собрали в одной книге в Нижнем Тагиле

К 300-летию Нижнего Тагила мэрия города совместно с Нижнетагильским музеем-заповедником выпустила юбилейный фотоальбом «300 лет на службе Отечеству». Книга содержит 11 глав, в которых собраны фотографии и картины с изображением знаменитых мест и улиц Нижнего Тагила. В издание вошли в том числе репродукции из Государственного Эрмитажа.