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H&M не открылся в Нижнем Тагиле в день обещанной распродажи

H&M не открылся в Нижнем Тагиле в день обещанной распродажи

Сегодня, 15:30
1 августа магазин H&M не возобновил работу в торгово-развлекательном центре DEPO в Нижнем Тагиле.

Магазин шведского бренда в ТРЦ DEPO готовится к открытию. 1 августа в бутике включено освещение и работают продавцы-консультанты, передал из торгового центра корреспондент TagilCity.ru.

Консультанты соседних отделов отмечают, что не слышали об открытии. Точная дата возобновления работы бутика неизвестна, добавил в беседе с редакцией TagilCity.ru оператор торгового центра.

Ранее владельцы H&M анонсировали распродажу в первый день августа, затем на сайте разместили объявление о поэтапном открытии торговых точек. Также в компании добавили, что будут продавать вещи за полную стоимость.

Напомним, шведский ретейлер H&M закрыл магазины в России 3 марта. Полностью уйти с российского рынка компания решила 18 июля этого года. Владельцы оценили ущерб от потери покупателей в $192 млн.

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#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Магазин#Покупатели#Бренд#H&M
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