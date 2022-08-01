H&M не открылся в Нижнем Тагиле в день обещанной распродажи

Магазин шведского бренда в ТРЦ DEPO готовится к открытию. 1 августа в бутике включено освещение и работают продавцы-консультанты, передал из торгового центра корреспондент TagilCity.ru.
Консультанты соседних отделов отмечают, что не слышали об открытии. Точная дата возобновления работы бутика неизвестна, добавил в беседе с редакцией TagilCity.ru оператор торгового центра.
Ранее владельцы H&M анонсировали распродажу в первый день августа, затем на сайте разместили объявление о поэтапном открытии торговых точек. Также в компании добавили, что будут продавать вещи за полную стоимость.
Напомним, шведский ретейлер H&M закрыл магазины в России 3 марта. Полностью уйти с российского рынка компания решила 18 июля этого года. Владельцы оценили ущерб от потери покупателей в $192 млн.