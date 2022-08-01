Инцидент с оторванными пальцами мальчика с Урала прокомментировали в казанском парке

В дирекции обращают внимание на то, что им неизвестно, каким образом ребенок пострадал на фонтанах. Они отметили, что родители не смогли рассказать подробности. Также в пресс-службе добавили, что такие решетки ставятся на фонтаны по всей стране и подобных ситуаций ранее не возникало.