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Инцидент с оторванными пальцами мальчика с Урала прокомментировали в казанском парке

Инцидент с оторванными пальцами мальчика с Урала прокомментировали в казанском парке

Сегодня, 17:50
Фото: 1MI
В парке Казани прокомментировали ситуацию с 6-летним мальчиком, которому оторвало пальцы на поющих фонтанах.

Пресс-служба выразила сожаления. Оказалось, что в день, когда произошла эта ситуация, в парк приезжали сотрудники обслуживающей организации и представители комитета внешнего благоустройства и дирекции, пишет Inkazan.

Там подчеркнули, что на территории парка руководство встретилось с родителями пострадавшего ребенка. Они предложили поддержку и помощь в лечении.

В дирекции обращают внимание на то, что им неизвестно, каким образом ребенок пострадал на фонтанах. Они отметили, что родители не смогли рассказать подробности. Также в пресс-службе добавили, что такие решетки ставятся на фонтаны по всей стране и подобных ситуаций ранее не возникало.

Специалисты в ближайшее время планируют выяснить, насколько безопасно находиться у фонтана.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, а местный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Три пальца оторвало 6-летнему мальчику из Краснотурьинска в поющих фонтанах
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Краснотурьинск#Дети#Пострадавшие#Травма
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