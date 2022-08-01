Избивший экс-супругу в Екатеринбурге работник ядерного центра избежал наказания

Инцидент произошел 22 июня около 22.00. Работник ядерного центра зашел в квартиру в ЖК «Ньютон Парк» и напал там с битой на бывшую супругу Анастасию и ее нового избранника Дмитрия. Последнему досталось несколько ударов по голове. Однако ему удалось остановить нападавшего. Однако мужчина сбежал.