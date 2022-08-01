Избивший экс-супругу в Екатеринбурге работник ядерного центра избежал наказания

По данным представителя пострадавших, мужчина сбежал в закрытый город Снежинск и более не выходил на контакт. При этом факт нападения он не отрицает.
Инцидент произошел 22 июня около 22.00. Работник ядерного центра зашел в квартиру в ЖК «Ньютон Парк» и напал там с битой на бывшую супругу Анастасию и ее нового избранника Дмитрия. Последнему досталось несколько ударов по голове. Однако ему удалось остановить нападавшего. Однако мужчина сбежал.
На записи камер наблюдения видно, что нападавший открывает двери своим ключом. По мнению Анастасии, бывший супруг сделал себе копию. Через некоторое время нападавший вышел из помещения, а за ним — мужчина с окровавленной голосой.
Девушка вспоминает, что ранее никаких угроз не поступало. По характеру ее бывший супруг спокойный. Она отметила, что на развод подала в мае. Тогда мужчина изменился — настаивал на возвращении, а также караулил около дома.