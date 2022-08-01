Изрезанный из-за ревности мужчина найден у подъезда дома в Екатеринбурге

Врачи скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, увидели мужчину с ножевыми ранениями на спине и груди. Его госпитализировали с большой кровопотерей. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Однако он скончался в больнице. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье за покушение на убийство. Однако теперь оно переквалифицировано. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.