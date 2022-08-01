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Изрезанный из-за ревности мужчина найден у подъезда дома в Екатеринбурге

Изрезанный из-за ревности мужчина найден у подъезда дома в Екатеринбурге

Сегодня, 19:37
Фото: 1MI
Изрезанный мужчина был найден у подъезда многоэтажки на улице Репина в Екатеринбурге. На него совершено нападение из-за ревности.

Пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь. Однако он скончался.

Подозреваемому в нападении теперь грозит срок за убийство. Он с ножом накинулся на своего знакомого. Они вместе отдыхали в одной из квартир дома, где и был найден погибший вечером 28 июля.

Поздно вечером в полицию поступило сообщение из call-центра местного магазина. Женщина рассказала, что на улице лежит мужчина с ножевым ранением, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Врачи скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, увидели мужчину с ножевыми ранениями на спине и груди. Его госпитализировали с большой кровопотерей. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Однако он скончался в больнице. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье за покушение на убийство. Однако теперь оно переквалифицировано. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Его уже задержали и поместили в СИЗО. Свой поступок он объяснил ревностью.

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