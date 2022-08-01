Креков и Пинаев оценили условия размещения беженцев с Донбасса в Нижнем Тагиле

Я приехала в Нижний Тагил с семьей. Очень хорошие комнаты и питание, — рассказала редакции TagilCity.ru одна из женщин, прибывших с Украины.
Украинцы благодарны за предоставленные условия администрацией Нижнего Тагила.
Огромное спасибо за помощь, в том числе и материальную, за проживание, за условия размещения, — сказала другая украинка.
В «Соловьиной роще» находятся в основном граждане с территории ДНР и ЛНР. Первая группа, 33 человека, прибыла 1 июля 2022 года, а вторая группа, 12 человек, 16 июля. Среди беженцев 11 детей.
На сегодняшний день один человек убыл в Ялту, а еще один находится на лечении в больнице Екатеринбурга, — пояснил журналисту TagilCity.ru руководитель пункта временного размещения беженцев Дмитрий Камешков.
Он отметил, что база отдыха рассчитана на 48 человек, беженцы обеспечены трехразовым питанием и средствами гигиены, по прибытии с ними работали психологи. Расположены они, в основном, семьями в отдельных комнатах. Различные выезды, в том числе и по трудоустройству, согласовываются медицинскими, миграционными, социальными, пенсионными службами.
По устройству детей в детские сады и школы информация передана в управление образования администрации Нижнего Тагила. Те, кто трудоустраивается на работу, будут снимать в жилье. В зависимости от этого будут определены образовательные учреждения. Вопрос с трудоустройством решается с центром занятости населения, — пояснил руководитель.
Дальнейшим размещением пенсионеров, которые уже в силу возраста не могут работать, займется социальная служба.
У беженцев также возник вопрос о переводе документов с украинского языка на русский и по нотариальному оформлению. Для них эта процедура будет бесплатная, однако займет достаточно длительное время, постараемся ускорить процесс, — отметил Дмитрий Камешков.
Большинство беженцев приехали в Свердловскую область к родственникам, в пунктах временного размещения располагаются около 400 человек.
Основной вопрос для беженцев — это определение миграционного статуса, оформление гражданства и трудоустройство. Для помощи помимо властей привлечены все волонтерские центры, — рассказал TagilCity.ru Павел Креков.
Администрация Нижнего Тагила выполняет все взятые обязательства совместно в правительством Свердловской области.
Мы готовы обеспечить людей детскими садами, школами, организовать доставку до места учебы. 13 августа планируем вывезти группу детей на празднование 300-летия Нижнего Тагила, — отметил Владислав Пинаев.
Напомним, чиновники и волонтеры Нижнего Тагила оказывают всестороннюю помощь беженцам с Украины. У них приняты документы для оформления свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ.