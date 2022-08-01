Креков и Пинаев оценили условия размещения беженцев с Донбасса в Нижнем Тагиле

Он отметил, что база отдыха рассчитана на 48 человек, беженцы обеспечены трехразовым питанием и средствами гигиены, по прибытии с ними работали психологи. Расположены они, в основном, семьями в отдельных комнатах. Различные выезды, в том числе и по трудоустройству, согласовываются медицинскими, миграционными, социальными, пенсионными службами.