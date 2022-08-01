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Креков посетил беженцев в Тагиле, а полчища крыс атаковали жильцов дома

Креков посетил беженцев в Тагиле, а полчища крыс атаковали жильцов дома

Сегодня, 20:32
Фото: TagilCity.ru
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков посетил беженцев в Нижнем Тагиле, крысы терроризируют и кусают жителей дома, а распродажа H&M не стартовала в ТРЦ DEPO. Об этих и других новостях за 1 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и Павел Креков посетили беженцев с Украины в пункте временного размещения на территории базы отдыха «Соловьиная роща». Переселенцы рассказали, что довольны предоставленными условиями. Сейчас беженцам оказывается всесторонняя помощь, в первую очередь с получением гражданства РФ. Во время встречи обсуждались дальнейшие планы в отношении украинцев.

Креков и Пинаев оценили условия размещения беженцев с Донбасса в Нижнем Тагиле
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Крысы не дают покоя жителям дома на улице Монтажников в Нижнем Тагиле. По словам жильцов, грызуны появляются даже на детской площадке и кусаются. В управляющей компании пояснили, что после жалобы травили крыс в подвале и мусоропроводе. Если понадобится, места общего пользования будут обработаны еще раз.

Полчища крыс атаковали дом в Нижнем Тагиле
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Обещанная распродажа бренда H& M не состоялась в ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле 1 августа. Ранее руководство компании анонсировало именно эту дату. В бутике уже включен свет и работают продавцы-консультанты, однако когда именно он откроется — пока неизвестно.

H&M не открылся в Нижнем Тагиле в день обещанной распродажи
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Первоклассник, находясь в лагере дневного пребывания школы № 100 Нижнего Тагила, сломал руку. Он спрыгнул с лестницы горки и неудачно приземлился. Руководство образовательного учреждения сразу обратилось к родителям школьника, которые отвезли его в травму. После случившегося был проведен дополнительный инструктаж по безопасности с воспитателями и детьми.

Первоклассник сломал руку в дневном лагере школы № 100 в Нижнем Тагиле
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Агрокомплексу «Горноуральский» грозит штраф до 300 тысяч рублей за слив фекалий в реку Лая. Росприроднадзор выдал предписание предприятию о недопустимости нарушения экологических требований. Полноценную проверку ведомство пока не может провести из-за ограничений в законодательстве.

Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий
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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Донбасс#Беженцы#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Крысы
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