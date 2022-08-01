Креков посетил беженцев в Тагиле, а полчища крыс атаковали жильцов дома

Крысы не дают покоя жителям дома на улице Монтажников в Нижнем Тагиле. По словам жильцов, грызуны появляются даже на детской площадке и кусаются. В управляющей компании пояснили, что после жалобы травили крыс в подвале и мусоропроводе. Если понадобится, места общего пользования будут обработаны еще раз.