Креков посетил беженцев в Тагиле, а полчища крыс атаковали жильцов дома

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и Павел Креков посетили беженцев с Украины в пункте временного размещения на территории базы отдыха «Соловьиная роща». Переселенцы рассказали, что довольны предоставленными условиями. Сейчас беженцам оказывается всесторонняя помощь, в первую очередь с получением гражданства РФ. Во время встречи обсуждались дальнейшие планы в отношении украинцев.
Крысы не дают покоя жителям дома на улице Монтажников в Нижнем Тагиле. По словам жильцов, грызуны появляются даже на детской площадке и кусаются. В управляющей компании пояснили, что после жалобы травили крыс в подвале и мусоропроводе. Если понадобится, места общего пользования будут обработаны еще раз.
Обещанная распродажа бренда H& M не состоялась в ТРЦ DEPO в Нижнем Тагиле 1 августа. Ранее руководство компании анонсировало именно эту дату. В бутике уже включен свет и работают продавцы-консультанты, однако когда именно он откроется — пока неизвестно.
Первоклассник, находясь в лагере дневного пребывания школы № 100 Нижнего Тагила, сломал руку. Он спрыгнул с лестницы горки и неудачно приземлился. Руководство образовательного учреждения сразу обратилось к родителям школьника, которые отвезли его в травму. После случившегося был проведен дополнительный инструктаж по безопасности с воспитателями и детьми.
Агрокомплексу «Горноуральский» грозит штраф до 300 тысяч рублей за слив фекалий в реку Лая. Росприроднадзор выдал предписание предприятию о недопустимости нарушения экологических требований. Полноценную проверку ведомство пока не может провести из-за ограничений в законодательстве.