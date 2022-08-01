Магазин IKEA снова открылся в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге

Рядом с дверьми торговой площади собралась толпа людей, однако пускали по 20 человек. На одних прилавках с едой магазин выставил принадлежности бытового обихода: кастрюли и сковородки.
О том, что «Шведские продукты» снова открылись, не сообщала ни IKEA, ни сам торговый центр. Представители покинувшей РФ организации не знали об открытии магазина, сообщает Ура.ру.
Напомним, что недавно IKEA организовала распродажу товаров в Екатеринбурге по принципу онлайн-очереди. Срочный сбыт товаров по сниженным ценам был связан с уходом компании с российского рынка.