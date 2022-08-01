Многодетная мать из Екатеринбурга добилась выплаты 3 млн рублей за сгоревший дом

У многодетной матери троих детей Ольги из Екатеринбурга в январе 2021 года случился пожар. Дом на улице Рабочих полностью сгорел. Женщина подала в суд на АО «Екатеринбургэнергосбыт» и добилась выплаты компенсации — 3 млн рублей.

После пожара женщина и дети остались без жилья: огонь полностью уничтожил имущество. Екатеринбурженка предположила, что виной возникновения пожароопасной ситуации мог стать «Екатеринбургэнергосбыт» и подала на организацию в суд. Свердловский областной суд действительно нашёл вину компании, так как установленная причина пожара — токовое напряжение. Судья вошёл в положение погорелицы и постановил выплатить компенсацию: 2 млн ущерба и 1 млн за причинение морального вреда. «Екатеринбургэнергосбыт» не согласился с решением суда и подал апелляцию в Областной суд, однако там решение первой инстанции оставили без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Читайте также: Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожара В попытке потушить масло водой екатеринбурженка сожгла квартиру Курящий инвалид погиб при пожаре в Нижнем Тагиле