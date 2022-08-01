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Многодетная мать из Екатеринбурга добилась выплаты 3 млн рублей за сгоревший дом

Многодетная мать из Екатеринбурга добилась выплаты 3 млн рублей за сгоревший дом

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
У многодетной матери троих детей Ольги из Екатеринбурга в январе 2021 года случился пожар. Дом на улице Рабочих полностью сгорел. Женщина подала в суд на АО «Екатеринбургэнергосбыт» и добилась выплаты компенсации — 3 млн рублей.

После пожара женщина и дети остались без жилья: огонь полностью уничтожил имущество. Екатеринбурженка предположила, что виной возникновения пожароопасной ситуации мог стать «Екатеринбургэнергосбыт» и подала на организацию в суд.

Свердловский областной суд действительно нашёл вину компании, так как установленная причина пожара — токовое напряжение. Судья вошёл в положение погорелицы и постановил выплатить компенсацию: 2 млн ущерба и 1 млн за причинение морального вреда.

«Екатеринбургэнергосбыт» не согласился с решением суда и подал апелляцию в Областной суд, однако там решение первой инстанции оставили без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пожар#Ребенок#Дети#Многодетная семья#Многодетная мать
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