Многодетная мать из Екатеринбурга добилась выплаты 3 млн рублей за сгоревший дом

После пожара женщина и дети остались без жилья: огонь полностью уничтожил имущество. Екатеринбурженка предположила, что виной возникновения пожароопасной ситуации мог стать «Екатеринбургэнергосбыт» и подала на организацию в суд.
Свердловский областной суд действительно нашёл вину компании, так как установленная причина пожара — токовое напряжение. Судья вошёл в положение погорелицы и постановил выплатить компенсацию: 2 млн ущерба и 1 млн за причинение морального вреда.
«Екатеринбургэнергосбыт» не согласился с решением суда и подал апелляцию в Областной суд, однако там решение первой инстанции оставили без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.