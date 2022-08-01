Модный показ устроили молодые семьи на сцене ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Напомним, 20-й фестиваль посвящен 300-летию города. Он стартовал 8 июля. Меньше чем за месяц 12 семей успели показать свои таланты. Они участвовали в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству и создавали подарки к юбилею города. Также семьи показали уникальные рецепты и подачу блюд. В спортзале они показали, кто сильнее, быстрее и выносливее.