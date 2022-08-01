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Модный показ устроили молодые семьи на сцене ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Модный показ устроили молодые семьи на сцене ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:35
Фото: пресс-служба администрации
На сцене ГДДЮТ участники фестиваля-конкурса «Молодая семья-2022» устроили модный показ на празднике стиля. Специально для этого они создали комплекты одежды.

Они лучше всего показывают их семьи, их традиции и хобби, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации

Напомним, 20-й фестиваль посвящен 300-летию города. Он стартовал 8 июля. Меньше чем за месяц 12 семей успели показать свои таланты. Они участвовали в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству и создавали подарки к юбилею города. Также семьи показали уникальные рецепты и подачу блюд. В спортзале они показали, кто сильнее, быстрее и выносливее.

При подготовке к заданию, участники примерили себя в роли стилистов и моделей. По словам председателя конкурсной комиссии Анны Афонасьевой, на несколько часов сцена дворца стала подиумом. В дефиле принимали участие и взрослые, и дети.

Семьи представили свои работы в разных тематиках — от народных костюмов до морской формы и делового стиля. Победителем четвертого этапа стала семья Сидоровых. Они предстали в образе супергероев Marvel.

Итоги конкурса планируется объявить во время гала-концерта, который пройдет 10 августа. Все участники получат призы и дипломы, а также памятные подарки.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Мода#Показ#Конкурс#Молодая семья
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