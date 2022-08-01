Модный показ устроили молодые семьи на сцене ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Они лучше всего показывают их семьи, их традиции и хобби, сообщили в администрации Нижнего Тагила.
Напомним, 20-й фестиваль посвящен 300-летию города. Он стартовал 8 июля. Меньше чем за месяц 12 семей успели показать свои таланты. Они участвовали в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству и создавали подарки к юбилею города. Также семьи показали уникальные рецепты и подачу блюд. В спортзале они показали, кто сильнее, быстрее и выносливее.
При подготовке к заданию, участники примерили себя в роли стилистов и моделей. По словам председателя конкурсной комиссии Анны Афонасьевой, на несколько часов сцена дворца стала подиумом. В дефиле принимали участие и взрослые, и дети.
Семьи представили свои работы в разных тематиках — от народных костюмов до морской формы и делового стиля. Победителем четвертого этапа стала семья Сидоровых. Они предстали в образе супергероев Marvel.
Итоги конкурса планируется объявить во время гала-концерта, который пройдет 10 августа. Все участники получат призы и дипломы, а также памятные подарки.