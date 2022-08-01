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Молодые дзюдоисты из Нижнего Тагила привезли медали с Первенства УрФО

Молодые дзюдоисты из Нижнего Тагила привезли медали с Первенства УрФО

Сегодня, 19:33
Фото: 1MI
Молодые дзюдоисты, воспитанники СШОР «Уралец» в Нижнем Тагиле, привезли с Первенства Уральского федерального округа по дзюдо две бронзовые медали. Соревнования проходили в эти выходные в Тюмени.

По итогам второго дня первенства дзюдоистов тагильчанка Столбова Анастасия выступила в весовой категории до 70 кг и заняла третье место. Призером также стал Жарков Алексей, соревновавшийся со спортсменами до 90 кг. Третьи места также заняли Анастасия Созонова и Максим Сосов.

2 августа во Владивостоке на Международных соревнованиях «Дети Азии» выступит ещё одна дзюдоистка из Тагила — Вероника Безденежных. Весовая категория спортсменки — до 40 кг.

Напомним, что ранее дзюдоисты из Нижнего Тагила уже становились призёрами турниров. Так, в 2021 году юноши и девушки принесли городу 2 медали.

Дзюдоисты из Нижнего Тагила стали призерами юношеского турнира Уральского округа
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спорт#Дети#Спортсмены#Награда#Призеры#Дзюдо
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