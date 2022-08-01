Молодые дзюдоисты из Нижнего Тагила привезли медали с Первенства УрФО

По итогам второго дня первенства дзюдоистов тагильчанка Столбова Анастасия выступила в весовой категории до 70 кг и заняла третье место. Призером также стал Жарков Алексей, соревновавшийся со спортсменами до 90 кг. Третьи места также заняли Анастасия Созонова и Максим Сосов.
2 августа во Владивостоке на Международных соревнованиях «Дети Азии» выступит ещё одна дзюдоистка из Тагила — Вероника Безденежных. Весовая категория спортсменки — до 40 кг.
Напомним, что ранее дзюдоисты из Нижнего Тагила уже становились призёрами турниров. Так, в 2021 году юноши и девушки принесли городу 2 медали.