Молодые дзюдоисты из Нижнего Тагила привезли медали с Первенства УрФО

2 августа во Владивостоке на Международных соревнованиях «Дети Азии» выступит ещё одна дзюдоистка из Тагила — Вероника Безденежных. Весовая категория спортсменки — до 40 кг.



Напомним, что ранее дзюдоисты из Нижнего Тагила уже становились призёрами турниров. Так, в 2021 году юноши и девушки принесли городу 2 медали.