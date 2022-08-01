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Мужчина сорвался с балкона после ссоры с женой и погиб в Каменске-Уральском

Мужчина сорвался с балкона после ссоры с женой и погиб в Каменске-Уральском

Сегодня, 15:43
Фото: 1MI
Инцидент случилась 30 июля на улице Белинского, 4А в Каменске-Уральском. Мужчина выбрался на внешнюю ссору балкона после ссоры с женой и сорвался вниз, вследствие чего скончался.

Очевидцы сообщают, что ныне погибший не переставал ругаться с женщиной во время своего выхода на балкон. Мужчина начал раскачиваться, а в один момент перестал держаться за постройку и упал. Видео, на котором зафиксирован момент трагедии, опубликовал telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

Медики и сотрудники полиции прибыли на место падения, однако оказать помощь не смогли и мужчина скончался.

Напомним, что это случай — не единственный в Екатеринбурге. Ранее неизвестный мужчина упал и разбился о козырёк подъезда.

Мужчина выпал из окна и разбил голову о козырёк подъезда в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский#Полиция#Авария#Смерть#Медики#Выпал#Окно
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