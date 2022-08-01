Мужчина сорвался с балкона после ссоры с женой и погиб в Каменске-Уральском

Очевидцы сообщают, что ныне погибший не переставал ругаться с женщиной во время своего выхода на балкон. Мужчина начал раскачиваться, а в один момент перестал держаться за постройку и упал. Видео, на котором зафиксирован момент трагедии, опубликовал telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».