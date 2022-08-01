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Нелегальные аттракционы и опасный алкоголь обнаружены во время рейда в Екатеринбурге

Нелегальные аттракционы и опасный алкоголь обнаружены во время рейда в Екатеринбурге

Сегодня, 10:41
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Во время рейда «Улица-Бар» по клубам и барам Екатеринбурга полицейские изъяли нелегальные аттракционы и опасный алкоголь. Основное внимание правоохранителей уделялось проспекту Ленина, улицам Вайнера, Малышева и 8 Марта.

В рейде участвовали сотрудники оперативных ведомств Екатеринбурга, экономической безопасности и администрации города, а также общественные деятели «Народного контроля» и Росгвардия.

По результатам проверки с улицы Вайнеры изъяли нестатичный киоск с временными татуировками, аттракционы «турник», боксерская груша «силомер» и ряд других развлекательных точек. Также силовики выявили незаконную реализацию алкоголя в двух заведениях. В одном из баров обнаружили канистру с пятилитровой бутылкой спиртосодержащего вещества, из которой готовились различные настойки. Документов на предмет не оказалось — его изъяли.

На улице 8 Марта приостановили деятельность бара, продающего крепкие алкогольные напитки без лицензии и спецмаркировки.

По итогам одной ночи полицейские составили 24 административных протокола, а также выявили 9 несовершеннолетних екатеринбуржцев без сопровождения родителей в позднее время, сообщает пресс-центр УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу
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