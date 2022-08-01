Нелегальные аттракционы и опасный алкоголь обнаружены во время рейда в Екатеринбурге

По результатам проверки с улицы Вайнеры изъяли нестатичный киоск с временными татуировками, аттракционы «турник», боксерская груша «силомер» и ряд других развлекательных точек. Также силовики выявили незаконную реализацию алкоголя в двух заведениях. В одном из баров обнаружили канистру с пятилитровой бутылкой спиртосодержащего вещества, из которой готовились различные настойки. Документов на предмет не оказалось — его изъяли.