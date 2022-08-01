Нелегальные аттракционы и опасный алкоголь обнаружены во время рейда в Екатеринбурге

В рейде участвовали сотрудники оперативных ведомств Екатеринбурга, экономической безопасности и администрации города, а также общественные деятели «Народного контроля» и Росгвардия.
По результатам проверки с улицы Вайнеры изъяли нестатичный киоск с временными татуировками, аттракционы «турник», боксерская груша «силомер» и ряд других развлекательных точек. Также силовики выявили незаконную реализацию алкоголя в двух заведениях. В одном из баров обнаружили канистру с пятилитровой бутылкой спиртосодержащего вещества, из которой готовились различные настойки. Документов на предмет не оказалось — его изъяли.
На улице 8 Марта приостановили деятельность бара, продающего крепкие алкогольные напитки без лицензии и спецмаркировки.
По итогам одной ночи полицейские составили 24 административных протокола, а также выявили 9 несовершеннолетних екатеринбуржцев без сопровождения родителей в позднее время, сообщает пресс-центр УМВД России по Екатеринбургу.