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Пациенты психбольницы в Екатеринбурге жалуются на полчища насекомых

Пациенты психбольницы в Екатеринбурге жалуются на полчища насекомых

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Клиенты и сотрудники психиатрической больницы на Уралмаше в Екатеринбурге жалуются на полчища клопов. Насекомые кусают людей, а главврач отрицает проблему.

Клопы приносят людям дискомфорт не только в лечебном учреждении, но и дома: они на одежде добираются из больницы в семьи сотрудников заведения.

Министерство здравоохранения Свердловской области обещало провести «тотальную дезинфекцию» помещений, привлечь узконаправленные компании и обеспечить больных новыми матрацами.

Ведомство признало проблему, однако главный врач психиатрической больницы No3 Антон Токарь отрицает наличие насекомых в учреждении, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее мы рассказывали о том, что в онкодиспансер в Екатеринбурге привезли некачественную сметану.

В онкодиспансер Екатеринбурга доставили некачественную сметану
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Больница#Психбольница#Насекомые#Укусы
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