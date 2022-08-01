Пациенты психбольницы в Екатеринбурге жалуются на полчища насекомых

Клопы приносят людям дискомфорт не только в лечебном учреждении, но и дома: они на одежде добираются из больницы в семьи сотрудников заведения.
Министерство здравоохранения Свердловской области обещало провести «тотальную дезинфекцию» помещений, привлечь узконаправленные компании и обеспечить больных новыми матрацами.
Ведомство признало проблему, однако главный врач психиатрической больницы No3 Антон Токарь отрицает наличие насекомых в учреждении, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее мы рассказывали о том, что в онкодиспансер в Екатеринбурге привезли некачественную сметану.