Павел Креков: «Более 1,6 тысячи беженцев приехали в Свердловскую область с Украины»

Большинство из них приехали к родственникам или знакомым, а около 400 человек на сегодняшний день проживает в пунктах временного размещения. Также область принимает детей из Украины на отдых.
Основная часть беженцев настроена оставаться в Свердловской области и трудоустраиваться. Им необходимо оформить гражданство РФ, — рассказал журналисту TagilCity.ru Павел Креков.
Он отметил, что волну переселения в 2014 году область получила дополнительные медицинские и педагогические кадры, а также работников в ряде других отраслей.
Напомним, 1 августа с рабочим визитом в Нижний Тагил прибыл Павел Креков. Вместе с главой города Владиславом Пинаевым он побывал на базе отдыха «Соловьиная роща», в котором размещаются беженцы с Украины.