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Павел Креков: «Более 1,6 тысячи беженцев приехали в Свердловскую область с Украины»

Павел Креков: «Более 1,6 тысячи беженцев приехали в Свердловскую область с Украины»

Сегодня, 18:14
Фото: 1MI
Более 1,6 тысячи беженцев приехали в Свердловскую область с ДНР, ЛНР и других областей Украины, сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время рабочей поездки в Нижний Тагилю

Большинство из них приехали к родственникам или знакомым, а около 400 человек на сегодняшний день проживает в пунктах временного размещения. Также область принимает детей из Украины на отдых.

Основная часть беженцев настроена оставаться в Свердловской области и трудоустраиваться. Им необходимо оформить гражданство РФ, — рассказал журналисту TagilCity.ru Павел Креков.

Он отметил, что волну переселения в 2014 году область получила дополнительные  медицинские и педагогические кадры, а также работников в ряде других отраслей.

Напомним, 1 августа с рабочим визитом в Нижний Тагил прибыл Павел Креков. Вместе с главой города Владиславом Пинаевым он побывал на базе отдыха «Соловьиная роща», в котором размещаются беженцы с Украины.

Креков и Пинаев оценили условия размещения беженцев с Донбасса в Нижнем Тагиле
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