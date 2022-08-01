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Полчища крыс атаковали дом в Нижнем Тагиле

Полчища крыс атаковали дом в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:29
Жильцы дома на улице Монтажников, 78 в Нижнем Тагиле жалуются на нашествие крыс. Грызуны оккупировали детскую площадку и нападают на людей.

Жильцы дома на Тагилстрое пожаловались редакции TagilCity.ru на то, что в подвале их дома обосновались огромные крысы. При этом нежеланные соседи стали выходить во двор, в том числе на детскую площадку.

В подвале, у дома, под лавками, на детской площадке — стаи агрессивных крыс. Страшно выходить из подъезда, не говоря уже за детей, которые играют на детской площадке, — поделилась жительница дома Марина.

Грызуны уже нападали на жильцов дома на улице Монтажников, 78, подчеркнула собеседница редакции. Поэтому не исключено, что следующей их жертвой может стать ребенок.

Соседку за пятки искусали. Она у подъезда сидела, почувствовала, за ноги кто-то щиплет. Смотрит, а это крысы, — рассказывает тагильчанка.
Фото: TagilCity.ru

В управляющей компании «Универсан», обслуживающей дом № 78 на ул. Монтажников, редакции TagilCity.ru пояснили, что после первой жалобы жильцов обработали места общего пользования.

Мы рассыпали отраву от крыс в подвале, мусоропроводе. Подтверждающие документы все есть. Если будут поступать еще жалобы, будем обрабатывать еще раз, — отметила сотрудница УК.

Напомним, в этом году крысы атаковали дворы и парковки в Екатеринбурге, после массовых обращений жителей столицы Урала Роспотребнадзор организовал проверку.

 

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