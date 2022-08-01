Пожилым беженцам и инвалидам с Украины предоставят интернаты в Свердловской области

Тем людям, которые не могут сами себя обслуживать, а также инвалидам, будут однозначно предоставлены места в интернатах. Если имеются родственники, готовые взять на себя заботы, им необходимо оформить гражданство Российской федерации, трудоустроиться и получить жилье, — рассказал TagilCity.ru Павел Креков.
По его словам, многие люди переезжают семьями. Сейчас в регионе действует три временных пункта размещения беженцев. Самый большой — в Нижних Сергах, а также в Нижнем Тагиле и Первоуральске.
Напомним, 1 августа Павел Креков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев побывали в ПВР, распложенном на базе отдыха «Соловьиная роща». Они обсудили вопросы дальнейшей помощи беженцам из Украины.