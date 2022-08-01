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Пожилым беженцам и инвалидам с Украины предоставят интернаты в Свердловской области

Пожилым беженцам и инвалидам с Украины предоставят интернаты в Свердловской области

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Одиноким пожилым людям и инвалидам, беженцам из Украины, в Свердловской области будут предоставлены места в интернатных учреждениях. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков во время поездки в Нижний Тагил.
Тем людям, которые не могут сами себя обслуживать, а также инвалидам, будут однозначно предоставлены места в интернатах. Если имеются родственники, готовые взять на себя заботы, им необходимо оформить гражданство Российской федерации, трудоустроиться и получить жилье, — рассказал TagilCity.ru Павел Креков.

По его словам, многие люди переезжают семьями. Сейчас в регионе действует три временных пункта размещения беженцев. Самый большой — в Нижних Сергах, а также в Нижнем Тагиле и Первоуральске. 

Напомним, 1 августа Павел Креков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев побывали в ПВР, распложенном на базе отдыха «Соловьиная роща». Они обсудили вопросы дальнейшей помощи беженцам из Украины.

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