Разрешение на строительство нового детского хосписа на Шарташе выдано в Екатеринбурге

Posted 1 августа 2022, 10:26
Published 1 августа 2022, 10:26
Modified 1 августа 2022, 10:27
Updated 1 августа 2022, 10:27
Общая площадь застройки составил около 10,5 тысячи квадратных метров.
Напомним, в августе 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил концепцию нового детского хосписа в Екатеринбурге. Осенью планируется объявить сбор средств на его строительство.
Согласно описанию проекта, планируется возвести двухэтажное здание с круглосуточным стационаром на 20 коек и дневным стационаром паллиативной помощи на 10 коек.
В учреждении будет оказываться психологическая помощь для маленьких пациентов и их родственников. Также там будут обучать родителей навыкам ухаживания.