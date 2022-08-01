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Разрешение на строительство нового детского хосписа на Шарташе выдано в Екатеринбурге

Разрешение на строительство нового детского хосписа на Шарташе выдано в Екатеринбурге

Сегодня, 15:26
Фото: 1MI
Постановление о выдаче разрешения на строительство детского хосписа на Шарташе подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Согласно документу, здание появится на месте бывшего женского монастыря, около кузни Лысякова на улице Отдыха.

Общая площадь застройки составил около 10,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, в августе 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил концепцию нового детского хосписа в Екатеринбурге. Осенью планируется объявить сбор средств на его строительство.

Согласно описанию проекта, планируется возвести двухэтажное здание с круглосуточным стационаром на 20 коек и дневным стационаром паллиативной помощи на 10 коек.

В учреждении будет оказываться психологическая помощь для маленьких пациентов и их родственников. Также там будут обучать родителей навыкам ухаживания.

Строительство детского хосписа в Екатеринбурге начнётся осенью
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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Екатеринбург#Хоспис#Дети
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