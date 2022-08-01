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РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов

РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов

Сегодня, 12:46
Фото: TagilCity.ru
От санкций недружественных стран пострадала каждая третья градообразующая организация России, в том числе «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Предприятие снизило выпуск вагонов из-за проблем с поставками кассетных подшипников, сообщает РБК.

Санкции западных стран напрямую или косвенно повлияли на 134 градообразующих предприятия РФ. Попавшие под влияние ограничительных мер организации обеспечивают более 550 000 человек рабочими местами, сделали вывод исследователи Центра стратегических разработок (ЦСР). Информацию озвучили в рамках доклада «Риски 2022: градообразующие организации и моногорода».

Проблемы из-за введенных ограничений также коснулись Нижнего Тагила. Так, «Уралвагонзавод» снизил выпуск вагонов из-за невозможности импорта кассетных подшипников, которые производили только покинувшие Россию предприниматели. На сегодняшний день аналогов производствам не создали.

Ранее финансисты уже говорили о том, что санкции ударят по производству ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Дмитрий Баранов ещё в феврале прогнозировал существенные ограничения заемного финансирования, проблемы с рынками сбыта и падение репутации заводов в глазах клиентов и рабочих.

#Анна Варнакина#Экономика#Нижний Тагил#Уралвагонзавод#Производство#Санкции#Моногорода
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