РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов

Санкции западных стран напрямую или косвенно повлияли на 134 градообразующих предприятия РФ. Попавшие под влияние ограничительных мер организации обеспечивают более 550 000 человек рабочими местами, сделали вывод исследователи Центра стратегических разработок (ЦСР). Информацию озвучили в рамках доклада «Риски 2022: градообразующие организации и моногорода».
Проблемы из-за введенных ограничений также коснулись Нижнего Тагила. Так, «Уралвагонзавод» снизил выпуск вагонов из-за невозможности импорта кассетных подшипников, которые производили только покинувшие Россию предприниматели. На сегодняшний день аналогов производствам не создали.
Ранее финансисты уже говорили о том, что санкции ударят по производству ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Дмитрий Баранов ещё в феврале прогнозировал существенные ограничения заемного финансирования, проблемы с рынками сбыта и падение репутации заводов в глазах клиентов и рабочих.