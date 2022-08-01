РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов

Ранее финансисты уже говорили о том, что санкции ударят по производству ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Дмитрий Баранов ещё в феврале прогнозировал существенные ограничения заемного финансирования, проблемы с рынками сбыта и падение репутации заводов в глазах клиентов и рабочих.