Риск возникновения лесных пожаров вырос в Свердловской области

В связи с этим возможны помутнения воздуха и задымление, а также тепловые удары свердловчан. Ведомство рекомендовало муниципалитетам контролировать подъезды к пожарным водоемам и привести в готовность спецтехнику. Гражданам в эти дни запрещается отжиг сухой травы, будут организованы рейды по проверке противопожарного режима.