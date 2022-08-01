Риск возникновения лесных пожаров вырос в Свердловской области

Предупреждение по 4 и 5 классу горимости леса по региональной шкале объявлено ФГБУ «Уральское УГМС».
В связи с этим возможны помутнения воздуха и задымление, а также тепловые удары свердловчан. Ведомство рекомендовало муниципалитетам контролировать подъезды к пожарным водоемам и привести в готовность спецтехнику. Гражданам в эти дни запрещается отжиг сухой травы, будут организованы рейды по проверке противопожарного режима.
Напомним, губернатор Свердловской области распорядился увеличить зарплату спасателям, которые борются с лесными пожарами. На это выделено из бюджета региона 65 миллионов рублей.