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Риск возникновения лесных пожаров вырос в Свердловской области

Риск возникновения лесных пожаров вырос в Свердловской области

Сегодня, 15:32
Фото: 1MI
В связи с погодными условиями со 2 по 5 августа местами в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за лесных пожаров.

Предупреждение по 4 и 5 классу горимости леса по региональной шкале объявлено ФГБУ «Уральское УГМС».

В связи с этим возможны помутнения воздуха и задымление, а также тепловые удары свердловчан. Ведомство рекомендовало муниципалитетам контролировать подъезды к пожарным водоемам и привести в готовность спецтехнику. Гражданам в эти дни запрещается отжиг сухой травы, будут организованы рейды по проверке противопожарного режима.

Напомним, губернатор Свердловской области распорядился увеличить зарплату спасателям, которые борются с лесными пожарами. На это выделено из бюджета региона 65 миллионов рублей.

Заплаты борющихся с лесными пожарами спасателей увеличил Евгений Куйвашев
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#Евгения Сафина#Экология#Пожар#МЧС#Экстренное предупреждение#Новости УрФО
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