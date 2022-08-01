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Руководитель транспортного цеха пропал в Новой Ляле

Руководитель транспортного цеха пропал в Новой Ляле

Сегодня, 16:53
Фото: «Екатеринбург-Серов (Online)»
61-летний Николай Рябов пропал в Новой Ляле. Мужчина ушел из дома на улице Заречная, 11 утром 31 июля.

Сотрудники полиции нашли записку, в которой Николай просит не искать его.

Сыщики отрабатывают разные версии. Не исключается, что исчезновение может быть связано с долгами мужчины. Сам он работает в транспортном цехе одного из местных предприятий, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

С собой пропавший мужчина забрал паспорт. Он имеет рост 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие седые волосы. Николай Рябов был одет в тельняшку, красную клетчатую рубашку и черные брюки. Из особых примет у него шрамы от порезов на запястье левой руки.

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