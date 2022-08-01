Руководитель транспортного цеха пропал в Новой Ляле

Сыщики отрабатывают разные версии. Не исключается, что исчезновение может быть связано с долгами мужчины. Сам он работает в транспортном цехе одного из местных предприятий, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.