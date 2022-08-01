ГлавноеВсе новости
Стали известны подробности смерти разбившегося об козырек подъезда в Екатеринбурге

Стали известны подробности смерти разбившегося об козырек подъезда в Екатеринбурге

Сегодня, 20:07
Фото: 1MI
Разбившийся об козырек подъезда дома на улице Викулова 33/2 в Екатеринбурге мужчина перед смертью сидел на краю окна.

По словам соседей, он был привязан веревкой к перилам на этаже. Однако веревка не выдержала его веса и оборвалась. В результате мужчина упал лицом в бетон.

Один из местных жителей рассказал, что мужчину видели, как он сидел, свесив ноги с окна. Он утверждает, что он в последнее время часто употреблял алкоголь, но ходил на работу. Кроме того, погибший от алкоголя прибавил в весе, говорит местный житель. Он предположил, что мужчина, вероятно, думал, что веревка выдержит.

У скончавшегося осталась тяжелобольная мать, за которой он ухаживал. Она не может ходить. Прибывшей на место полиции пришлось заходить через окно, пишет Е1.

По данным Следственного комитета Екатеринбурга, смерть не носит криминального характера.

Читайте также:
Мужчина сорвался с балкона после ссоры с женой и погиб в Каменске-УральскомМужчина умер на остановке в центре Нижнего ТагилаВыпавший из окна пьяный мужчина скончался в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Окно#Выпавший
Подпишитесь
От 5 до 15 миллионов: депутаты Заксобрания из Нижнего Тагила отчитались о доходах
Сегодня, 10:41
Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах. В сумме парламентарии задекларировали больше 700 млн рублей за 2021 год. Больше всего заработали Виктор Маслаков, Алексей Дронов и Владимир Смирнов.
Сегодня, 10:33
Росприроднадзор выдал предостережение агрокомплексу Горноуральский за слив фекалий
Сегодня, 09:33
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
РБК: «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле снизил выпуск вагонов
Сегодня, 12:46
В Нижнем Тагиле перевозчики вновь оштрафованы за отсутствие автобусов на маршрутах
29 июля, 10:01