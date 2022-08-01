Стали известны подробности смерти разбившегося об козырек подъезда в Екатеринбурге

По словам соседей, он был привязан веревкой к перилам на этаже. Однако веревка не выдержала его веса и оборвалась. В результате мужчина упал лицом в бетон.
Один из местных жителей рассказал, что мужчину видели, как он сидел, свесив ноги с окна. Он утверждает, что он в последнее время часто употреблял алкоголь, но ходил на работу. Кроме того, погибший от алкоголя прибавил в весе, говорит местный житель. Он предположил, что мужчина, вероятно, думал, что веревка выдержит.
У скончавшегося осталась тяжелобольная мать, за которой он ухаживал. Она не может ходить. Прибывшей на место полиции пришлось заходить через окно, пишет Е1.
По данным Следственного комитета Екатеринбурга, смерть не носит криминального характера.