Стали известны подробности смерти разбившегося об козырек подъезда в Екатеринбурге

Один из местных жителей рассказал, что мужчину видели, как он сидел, свесив ноги с окна. Он утверждает, что он в последнее время часто употреблял алкоголь, но ходил на работу. Кроме того, погибший от алкоголя прибавил в весе, говорит местный житель. Он предположил, что мужчина, вероятно, думал, что веревка выдержит.