Три пальца оторвало 6-летнему мальчику из Краснотурьинска в поющих фонтанах

Семья приехала в столицу Татарстана на отдых. Она решила прогуляться в парке Горького. Там дети, как и другие, бегали среди фонтанов, пока старший сын не упал и не стал кричать. Отец подбежал к сыну. Он увидел, что ему оторвало пальцы, пишет Е1 со ссылкой на Mash Iptash.