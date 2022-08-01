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Три пальца оторвало 6-летнему мальчику из Краснотурьинска в поющих фонтанах

Три пальца оторвало 6-летнему мальчику из Краснотурьинска в поющих фонтанах

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Шестилетнему мальчику из Краснотурьинска оторвало три пальца на поющих фонтанах в парке Горького в Казани. Два медикам удалось пришить обратно, а третий пришлось ампутировать.

Семья приехала в столицу Татарстана на отдых. Она решила прогуляться в парке Горького. Там дети, как и другие, бегали среди фонтанов, пока старший сын не упал и не стал кричать. Отец подбежал к сыну. Он увидел, что ему оторвало пальцы, пишет Е1 со ссылкой на Mash Iptash.

По словам отца ребенка, сын не понимал, почему папа держит ногу и не позволяет посмотреть, что случилось. Отец держал пальцы, висевшие на коже. Семья сразу отправилась в больницу.

В результате медики пришили два пальца, вставив в них спицы. Однако третий не прижился. Его пришлось ампутировать.

Мужчина отметил, что полиция опросила семью только на шестой день. Правоохранители объяснили, что фонтаны созданы так, чтобы там могли отдыхать дети. Отец возмутился, что о травмоопасности заранее никто не предупредил.

После произошедшего родители обратились в обслуживающую компанию. Там им выплатили компенсацию в 30 тысяч рублей. В дирекции парка ребенку обещали бесплатное мороженое и пригласили в парк.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Краснотурьинск#Фонтан#Травма#Дети
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