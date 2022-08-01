Украинских детей-беженцев из ПВР привезут на празднование 300-летия Нижнего Тагила

Доходы депутатов ЗакСобрания Свердловской области превысили 700 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отчитались о доходах. В сумме парламентарии задекларировали больше 700 млн рублей за 2021 год. Больше всего заработали Виктор Маслаков, Алексей Дронов и Владимир Смирнов.