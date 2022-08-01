Украинских детей-беженцев из ПВР привезут на празднование 300-летия Нижнего Тагила

13 августа у нас будет проходить масса городских мероприятий, посвященных 300-летию города. Поэтому мы планируем вывезти группу детей из ПВР, провести по площадкам, которые будут работать в городе. Это будет интересно для них и вернет к мирной жизни, — рассказал TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев.
Также, по его словам, администрация Нижнего Тагила готова обеспечить детей местами в детских садах и школах и организовать транспорт до места учебы.
Напомним, в пункте временного размещения проживают 45 беженцев с территории ЛНР, ДНР и Украины. Среди них 11 детей. Первая группа вынужденных переселенцев прибыла в Нижний Тагил 1 июля, вторая — 16 июля.