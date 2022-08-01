В «Спартаке» опровергли информацию о том, что Федун покинул пост президента клуба

Posted 1 августа 2022,, 13:33
Published 1 августа 2022,, 13:33
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на Зеленова, в команде к таким слухам отношение спокойное. Фамилии все время меняются, и слухи приведут к возникновению разных новостей.
В конце июня Федун сообщил о том, что он оставляет пост вице-президента компании ЛУКОЙЛ, который он занимал на протяжении четверти века. Он объяснил свое решение тем, что наступил пенсионный возраст, и этого требуют семейные обстоятельства.
Ранее о том, что Федун может покинуть этот пост, рассказал Telegram-канал «Спартак КБ телега». Там предположили, что руководить командой будет, вероятно, доверено вице-президенту и владельцу акций ЛУКОЙЛа Александру Матыцину. В данный момент уточняются юридические нюансы, которые касаются передачи акций клуба.
Еще о вероятном уходе Федуна сообщил Telegram-канал Baza. В качестве нового предполагаемого президента «Спартака» там называют имя возглавлявшего ранее Российскую премьер-лигу Ашота Хачатурянца.