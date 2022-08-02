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Posted 2 августа 2022, 14:52

Published 2 августа 2022, 14:52

Modified 7 сентября 2022, 06:14

Updated 7 сентября 2022, 06:14

АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме увеличило производительность порошкового цеха

2 августа 2022, 14:52
АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме увеличило производительность цеха порошковых изделий на 25%. Нарастить темпы механической обработки помог обновленный фрезерный станок с числовым программным управлением, поступивший на завод 2 августа 2022 года.

Поступивший на производство станок имеет несколько преимуществ перед агрегатом, использовавшимся раньше: удвоенная мощность моторного шпинделя (11 кВт), 24 позиции инструментального магазина, установленный стружечный контейнер (самостоятельно убирает за собой стружку). На смену инструментария уходит 4 секунды без участия оператора.

Поворотный стол станка обладает значимой возможностью: он перемещается сразу в четырёх плоскостях, что позволяет обрабатывать многогранные детали. Также в агрегат встроена функция подачи охлаждающей жидкости через шпиндель во время сверления отверстий.

Сотрудники «Уралэлектромеди» говорят о том, что операторам в удовольствие работать на новом станке. Ряд его возможностей позволяет облегчить работу человека.

Все функции станка позволяют экономить рабочее время и повышают эффективность обработки деталей, — сообщил наладчик станков ЦППИ Иван Парфенов в пресс-релизе компании.

Ранее ЦППИ АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) производило до 10 тонн механообработанных изделий в день, теперь — до 13 тонн.

#Свердловская область#Завод#Производство
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