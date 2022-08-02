АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме увеличило производительность порошкового цеха

Поступивший на производство станок имеет несколько преимуществ перед агрегатом, использовавшимся раньше: удвоенная мощность моторного шпинделя (11 кВт), 24 позиции инструментального магазина, установленный стружечный контейнер (самостоятельно убирает за собой стружку). На смену инструментария уходит 4 секунды без участия оператора.