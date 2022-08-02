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Банда ограбила Туринский магазин бытовой техники почти на 800 тысяч рублей

Банда ограбила Туринский магазин бытовой техники почти на 800 тысяч рублей

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Четыре жителя Ирбита ограбили магазин бытовой техники в Ирбите. Они вынесли оттуда сотовые телефоны и ноутбуки на сумму 760 тысяч рублей.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по данному делу. Всех четверых мужчин обвиняют в групповой краже в крупном размере с незаконным проникновением.

По данным следствия, в марте 2022 года мужчины вступили в сговор. Они решили ограбить магазин бытовой техники в Туринске. Группа побывала там заранее и присмотрела объекты, которые можно похитить.

В ночь с 16 на 17 марта 2022 злоумышленники распределили роли и приехали в нужное место. Двое из них остались на улице следить за обстановкой, а еще двое кувалдой и молотком разбили дверь. Затем они проникли в торговый зал, где украли технику. После этого они уехали в Ирбит.

Во время расследования полицейским удалось обнаружить и изъять большую часть украденного имущества на сумму 732 тысячи рублей. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в суд. Каждому из мужчин грозит до 6 лет лишения свободы.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Туринск#Ирбит#Ограбление#Кража#Техника#Ущерб#Суд#Банда
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