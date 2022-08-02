Банда ограбила Туринский магазин бытовой техники почти на 800 тысяч рублей

В ночь с 16 на 17 марта 2022 злоумышленники распределили роли и приехали в нужное место. Двое из них остались на улице следить за обстановкой, а еще двое кувалдой и молотком разбили дверь. Затем они проникли в торговый зал, где украли технику. После этого они уехали в Ирбит.