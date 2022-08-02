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Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила

Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила

Сегодня, 16:49
Фото: 1MI
Беженка, пожелавшая оставить личность неизвестной, рассказала TagilCity.ru о том, как лишилась жилья. Также она попросила жителей Нижнего Тагила не относиться к беженцам плохо и не травить в соцсетях.

Бывшая жительница Украины, которая теперь находится в пункте временного размещения в Нижнем Тагиле, обратилась к тагильчанам. Беженцы в беседе с редакцией TagilCity.ru отметили, что иногда сталкиваются с негативными комментариями в социальных сетях. Однако их положение — вынужденное, и они просят тагильчан не злиться на беженцев, которые хотят вернуться к нормальной жизни, найти работу и наладить быт в Нижнем Тагиле.

Хочется просто обратиться к людям Нижнего Тагила, чтобы они не думали о нас плохо. Мы приехали сюда, чтобы начать жизнь с нуля. Вы нас тоже поймите, пожалуйста. Мы этого не хотели всего. У нас были свои дома, свои жизни, тёплая одежда. Сейчас этого вообще всего нет! Нам нужно всё с нуля начинать.

Покинуть территорию Украины женщине пришлось из-за того, что ее жилье было полностью разрушено: 

Я осталась без квартиры. У меня балкон был в квартире: вынесены окна. Это было всё просто страшно. Обратной дороги нет.

Спасшись сами, беженцы продолжают переживать за близких, которые по различным причинам не могут покинуть территорию СВО.

По словам своей сестры могу рассказать, что там сейчас люди сидят в подвалах. Я очень за них переживаю, я звала их с собой, но у них там ещё остались родители и двоюродная сестра моя. И она сказала: «Я маму не брошу». Дети тоже остались, потому что они не хотят бросать…


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#Александра Логинова#Операция на Украине#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Беженцы
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