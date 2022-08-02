Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила

Бывшая жительница Украины, которая теперь находится в пункте временного размещения в Нижнем Тагиле, обратилась к тагильчанам. Беженцы в беседе с редакцией TagilCity.ru отметили, что иногда сталкиваются с негативными комментариями в социальных сетях. Однако их положение — вынужденное, и они просят тагильчан не злиться на беженцев, которые хотят вернуться к нормальной жизни, найти работу и наладить быт в Нижнем Тагиле.