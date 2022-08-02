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Posted 2 августа 2022, 11:09

Published 2 августа 2022, 11:09

Modified 29 ноября 2024, 18:45

Updated 29 ноября 2024, 18:45

Более 200 тысяч отсудила екатеринбурженка у фирмы за неправильное окно

Более 200 тысяч отсудила екатеринбурженка у фирмы за неправильное окно

2 августа 2022, 11:09
Фото: 1MI.
Более 200 тысяч взыскала через суд у подрядчика жительница Екатеринбурга за окно, которое было неправильно изготовлено.

В январе 2022 года сверловчанка заключила договор ООО «Хвоя» на изготовление деревянной оконной конструкции, сумма составила 147 тысяч рублей. Подрядчики самостоятельно замерили проем, по которым было изготовлено окно. После установки в помещении начались отделочные работы, и створки конструкции перестали открываться.

О проблемах покупательница сообщила в компанию, потребовав устранить недостатки по гарантии. Однако фирма не отреагировала. Тогда заказчица обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика сумму по договору, 50 тысяч рублей морального ущерба, а также штраф. Свердловчанка самостоятельно обратилась за экспертизой, согласно которой при замерах не были учтены необходимые размеры монтажных зазоров.

В результате с подрядчика были взысканы 147 тысяч рублей по договору, 75 тысяч штрафа и три тысячи морального ущерба. Представители ООО «Хвоя» не согласились с таким решением и подали апелляцию в Свердловский областной суд, пытаясь доказать, что недостатки появились в следствие усыхания деревянной конструкции.

Однако суд второй инстанции не принял доводы ответчика. Подрядчику придется выплатить 225,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Суд#Деньги#Окно#Екатеринбург
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