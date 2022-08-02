Более 200 тысяч отсудила екатеринбурженка у фирмы за неправильное окно

О проблемах покупательница сообщила в компанию, потребовав устранить недостатки по гарантии. Однако фирма не отреагировала. Тогда заказчица обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика сумму по договору, 50 тысяч рублей морального ущерба, а также штраф. Свердловчанка самостоятельно обратилась за экспертизой, согласно которой при замерах не были учтены необходимые размеры монтажных зазоров.