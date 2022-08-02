Более 200 тысяч отсудила екатеринбурженка у фирмы за неправильное окно

Posted 2 августа 2022, 11:09
Published 2 августа 2022, 11:09
Modified 29 ноября 2024, 18:45
Updated 29 ноября 2024, 18:45
В январе 2022 года сверловчанка заключила договор ООО «Хвоя» на изготовление деревянной оконной конструкции, сумма составила 147 тысяч рублей. Подрядчики самостоятельно замерили проем, по которым было изготовлено окно. После установки в помещении начались отделочные работы, и створки конструкции перестали открываться.
О проблемах покупательница сообщила в компанию, потребовав устранить недостатки по гарантии. Однако фирма не отреагировала. Тогда заказчица обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика сумму по договору, 50 тысяч рублей морального ущерба, а также штраф. Свердловчанка самостоятельно обратилась за экспертизой, согласно которой при замерах не были учтены необходимые размеры монтажных зазоров.
В результате с подрядчика были взысканы 147 тысяч рублей по договору, 75 тысяч штрафа и три тысячи морального ущерба. Представители ООО «Хвоя» не согласились с таким решением и подали апелляцию в Свердловский областной суд, пытаясь доказать, что недостатки появились в следствие усыхания деревянной конструкции.
Однако суд второй инстанции не принял доводы ответчика. Подрядчику придется выплатить 225,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.