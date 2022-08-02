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Дело избившего людей в магазине силовика пересмотрят в Нижнем Тагиле

Дело избившего людей в магазине силовика пересмотрят в Нижнем Тагиле

Вчера, 20:56
Фото: 1MI
Решение об условно-досрочном освобождении сотрудника полиции из Омской области Алексея Кураева пересмотрит суд Нижнего Тагила. Бывший силовик с коллегами избил пятерых человек в магазине.

Судом было отменено постановление об УДО. Материал теперь передан на новое разбирательство в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Напомним, Кураев был признан виновным в превышении должностных полномочий после инцидента в 2018 году, когда он совместно с двумя полицейскими проводил обыски в магазине Омской области. Тогда пострадали ребенок и его мать. За это силовики были отправлены в колонию. Однако в апреле Тагилстроевский суд Нижнего Тагила посчитал, что силовика можно освободить досрочно. Однако сторонники потерпевших с этим не согласились.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Силовик#Суд#Освобождение
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