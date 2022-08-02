Дело избившего людей в магазине силовика пересмотрят в Нижнем Тагиле

Напомним, Кураев был признан виновным в превышении должностных полномочий после инцидента в 2018 году, когда он совместно с двумя полицейскими проводил обыски в магазине Омской области. Тогда пострадали ребенок и его мать. За это силовики были отправлены в колонию. Однако в апреле Тагилстроевский суд Нижнего Тагила посчитал, что силовика можно освободить досрочно. Однако сторонники потерпевших с этим не согласились.