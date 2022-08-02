Дети травятся, беженка взывает к тагильчанам, а десантники вспоминают службу

Сотни ветеранов ВДВ почтили памятью тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. Также десантники рассказали редакции TagilCity.ru, как прошла их служба в армии, в каких вооруженных конфликтах они участвовали и что самое сложное во время службы в ВДВ.
Девять детей заразились норовирусом в лагере "Баранчинские огоньки", который принадлежит ЕВРАЗ НТМК. Специалисты нашли нарушения санитарных норм, в том числе просрочку на кухне и продукты, не предназначенные для несовершеннолетних.
Беженка с Украины расплакалась, рассказывая о жизни под бомбежками. Также женщина, которая предпочла остаться анонимной, обратилась к жителям Нижнего Тагила с простой просьбой.
Заводы по-прежнему травят тагильчан. В июле лишь половину месяца тагильчане дышали чистым воздухом, в остальные дни посты УГМС и наш газоанализатор фиксировал превышение вредных веществ. Чаще всего в воздухе города витает опасный для легких горожан сероводород.
На Вые в Нижнем Тагиле исчез легендарный "Мегамарт" - над центральным входом торгового центра на улице Фрунзе заменили вывеску. Сеть магазинов продолжает переход под бренд "Магнита".