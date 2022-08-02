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Дети травятся, беженка взывает к тагильчанам, а десантники вспоминают службу

Дети травятся, беженка взывает к тагильчанам, а десантники вспоминают службу

Вчера, 20:25
Фото: TagilCity.ru
Беженка с Украины рассказала о жизни под бомбежками и обратилась к тагильчанам с просьбой, на Вые исчез «Мегамарт», а десантники отпраздновали День ВДВ. Об этих и других новостях за 2 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Сотни ветеранов ВДВ почтили памятью тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. Также десантники рассказали редакции TagilCity.ru, как прошла их служба в армии, в каких вооруженных конфликтах они участвовали и что самое сложное во время службы в ВДВ. 

«Главное — не прыжки с парашютом, а перебороть страх»: тагильчане о службе в ВДВ
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Девять детей заразились норовирусом в лагере "Баранчинские огоньки", который принадлежит ЕВРАЗ НТМК. Специалисты нашли нарушения санитарных норм, в том числе просрочку на кухне и продукты, не предназначенные для несовершеннолетних. 

Девять детей заразились норовирусом в лагере ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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Беженка с Украины расплакалась, рассказывая о жизни под бомбежками. Также женщина, которая предпочла остаться анонимной, обратилась к жителям Нижнего Тагила с простой просьбой.

Беженка из Украины в слезах обратилась к жителям Нижнего Тагила
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Заводы по-прежнему травят тагильчан. В июле лишь половину месяца тагильчане дышали чистым воздухом, в остальные дни посты УГМС и наш газоанализатор фиксировал превышение вредных веществ. Чаще всего в воздухе города витает опасный для легких горожан сероводород. 

Половину июля тагильчане дышали воздухом с вредными для легких и нервов веществами
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На Вые в Нижнем Тагиле исчез легендарный "Мегамарт" - над центральным входом торгового центра на улице Фрунзе заменили вывеску. Сеть магазинов продолжает переход под бренд "Магнита". 

В Нижнем Тагиле исчез «Мегамарт» на Вые
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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Украинские беженцы#Мегамарт#Отравление#ЕВРАЗ НТМК
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