Дети травятся, беженка взывает к тагильчанам, а десантники вспоминают службу

Беженка с Украины рассказала о жизни под бомбежками и обратилась к тагильчанам с просьбой, на Вые исчез «Мегамарт», а десантники отпраздновали День ВДВ. Об этих и других новостях за 2 августа читайте в подборке TagilCity.ru.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле